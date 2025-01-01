AIで簡単にバックロググルーミングビデオを作成

AIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なバックログリファインメントチュートリアルを迅速に生成し、チームの理解を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
バックログリファインメントセッションでの一般的な落とし穴を説明し、スクラムチームがワークフローを効率化するための迅速な解決策を提供する60秒の魅力的なビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、スクリプトをダイナミックな問題解決の物語に変え、プロセスを最適化しようとしている経験豊富なスクラムチームにアピールする、明るく励みになるビジュアルとオーディオスタイルを提供します。
サンプルプロンプト2
開発チームとプロジェクトマネージャー向けに、効率的なバックログ管理のステップバイステップアプローチを示す2分間のチュートリアルビデオを制作してください。このビデオは、高品質のボイスオーバー生成を通じて詳細な指示を提供し、技術的な観客が実用的なガイダンスを求めている場合に適した、明確なステップバイステップのビジュアルスタイルで情報豊かで実用的なプレゼンテーションを保証します。
サンプルプロンプト3
一貫したバックロググルーミングがスプリントプランニングの成功にとっていかに重要であるかを強調する45秒の魅力的なビデオを設計してください。リーダーシップとステークホルダーを対象とし、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的でモチベーションを高める作品を作成し、インスピレーションを与えるオーディオトラックで、よく管理されたバックログの利点を簡潔で影響力のある方法で強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バックロググルーミングビデオの作成方法

AIを活用したビデオテンプレートを使用して、バックログリファインメントのディスカッションを迅速に明確で魅力的なビデオに変換し、整合性と効率的なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
バックロググルーミングのコンテンツを構成することから始めます。HeyGenのAIを活用したビデオテンプレートを利用するか、スクリプトを貼り付けてテキストをダイナミックなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターから選択してエンゲージメントを高めます。メディアライブラリから関連するビジュアルを使用して、複雑なプロダクトバックログアイテムを説明するシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、選択したアバターにプロフェッショナルなボイスオーバーを生成します。さらに明確さを高めるために、自動的にキャプションを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
包括的なバックロググルーミングビデオをレビューし、最終編集を行った後、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。チームと共有して、効果的なバックログ管理を実現します。

使用例

迅速で魅力的なバックログ更新を作成

バックロググルーミングセッションを要約し、重要な決定を伝えたり、複雑な項目をステークホルダーに効率的に説明するための短く魅力的なビデオクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なバックロググルーミングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートと強力なフリーテキスト-to-ビデオジェネレーターを利用して、バックロググルーミングビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、プロダクトオーナーやスクラムチームは複雑なスクリプトを迅速にプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、ワークフローを大幅に効率化できます。

HeyGenはバックログ管理のコミュニケーションを向上させるためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや自然なボイスオーバーを含む高度なAI機能を提供し、バックログ管理のコミュニケーションを向上させます。また、AIキャプションジェネレーターも含まれており、バックログリファインメントのコンテンツがすべてのステークホルダーにとってアクセスしやすく、理解しやすいものとなります。

HeyGenは特定のスプリントプランニングやバックログリファインメントのディスカッションに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なシーンと充実したメディアライブラリを提供しており、さまざまなスプリントプランニングやバックログリファインメントのニーズに合わせてバックロググルーミングビデオを正確に調整できます。UIモックアップ、画像アセット、ブランド固有の要素を組み込んで、明確で影響力のあるストーリーを作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルなバックロググルーミングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なシーン、正確なボイスオーバー生成を含むプロフェッショナルなバックロググルーミングビデオのための包括的な機能を提供しています。これらの機能は、自動字幕や柔軟なエクスポートオプションと組み合わせて、バックログのアーティファクトや更新を明確に提示する高品質で魅力的なビデオを作成するのに役立ちます。