航空会社の地上クルーと客室乗務員を対象に、駐機中の航空機周辺での安全な乗客移動のベストプラクティスを示す30秒の指導ビデオを制作してください。ビデオはフレンドリーでありながら明確で直接的な視覚アプローチを採用し、明るく理解しやすいグラフィックを使用します。HeyGenの音声生成を利用して、乗客安全ブリーフィング手順に関する簡潔な指示を提供します。
パイロットと航空管制官を対象に、滑走路安全に焦点を当てた60秒のシナリオベースのビデオを作成し、侵入リスクと効果的なコミュニケーション戦略を示します。視覚と音声のスタイルは現実的で真剣であり、関与する高いリスクを伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な運用ガイドラインを正確に魅力的なビジュアルに翻訳します。
新しい空港採用者向けに、基本的な航空地上安全原則とその集団的責任を概説する40秒の紹介ビデオをデザインしてください。このビデオは、シンプルなアニメーションと明確でサポート的なナレーションを備えた励ましの視覚スタイルを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、すべての基本的な安全機能とガイドラインが多様な視聴者にアクセス可能で理解されるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

航空地上安全ビデオの作成方法

プロフェッショナルで魅力的な航空地上安全ビデオを効率的に作成し、クルーや乗客に重要な情報を明確に伝える高品質な制作を実現します。

Step 1
安全スクリプトを作成
基本的な地上安全手順を詳述した明確で簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを直接魅力的な航空安全ビデオシーンに変換します。
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
クルーやインストラクターを表現するための多様な魅力的なビジュアルとAIアバターを選択し、地上安全メッセージをプロフェッショナルで魅力的に伝えます。HeyGenのAIアバターでビデオを強化します。
Step 3
音声とブランディングを追加
複雑な指示を明確に伝える音声生成を統合し、カスタムロゴとカラーでブランドアイデンティティを強化し、乗客安全ブリーフィングを独自のものにします。HeyGenの音声生成を適用します。
Step 4
エクスポートと配信
高品質な航空安全ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、シートバックスクリーンからトレーニングモジュールまで、プラットフォーム全体でシームレスに配信します。HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートを使用してビデオをエクスポートします。

使用例

迅速で魅力的な安全アップデートを制作

地上クルー向けの即時安全アラート、手順の更新、クイックリフレッシャーのための短く魅力的なビデオクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenは航空地上安全ビデオの作成をどのように向上させますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、高品質で魅力的な航空地上安全ビデオを効率的に制作することができます。これにより、滑走路安全やその他の地上作業に関する重要なコンテンツの開発が効率化され、スタッフにとってより影響力のあるものになります。

HeyGenは航空安全ビデオの生成においてどのように効率的ですか？

HeyGenは、乗客安全ブリーフィングや緊急手順を含む航空安全ビデオの迅速な制作に最適なツールです。テキストビデオ機能と自動音声生成、字幕を組み合わせることで、制作時間を大幅に短縮しながら、基本的な安全ビデオのプロフェッショナルな品質を維持します。

HeyGenはさまざまな航空安全デモンストレーションに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、詳細な事前飛行安全デモンストレーションビデオから包括的な機内安全デモンストレーションや緊急手順まで、多様な航空安全コンテンツの作成をサポートします。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、これらの重要なメッセージを乗客や客室乗務員にとってより魅力的なものにします。

HeyGenは航空会社のための高品質でブランド化された安全ビデオをどのように保証しますか？

HeyGenは、強力なブランド管理機能を備えた高品質の安全ビデオの作成を可能にし、会社のロゴやカラーをシームレスに統合できます。リアルなAIアバターを使用して、すべてのフライトおよび地上安全トレーニングのニーズに対してプロフェッショナルで一貫性のある「実在の人物」プレゼンテーションを制作し、優れた制作価値を保証します。