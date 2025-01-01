トップタレントを引き付けるATS概要ビデオの作り方
リアルなAIアバターを使用したダイナミックなATS概要ビデオでリクルートメントマーケティングを強化し、候補者を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リクルーターと採用マネージャー向けにカスタマイズされた30秒のリクルートメントビデオを作成し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートが候補者管理をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルの美学は現代的でダイナミックであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで生成されたクイックカットとオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを通じてATS概要ビデオを作成する効率性を強調します。
中小企業向けに60秒の魅力的なビデオを開発し、採用プロセスにおける応募者追跡システムのシームレスな統合を示します。トーンはフレンドリーでソリューション指向であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、応募から採用までの旅を視覚化し、明確な字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、リクルートメントのための魅力的なビデオに関する重要なメッセージを強化します。
リクルートメントマーケティングの専門家向けに、プロフェッショナルなATS概要ビデオを迅速に作成することを強調した15秒のソーシャルメディアショートビデオをデザインします。このテンポの速い視覚的に魅力的なクリップは、HeyGenの多様なビデオテンプレートを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどのようにしてさまざまなプラットフォームにコンテンツを即座に適応させるかを示し、ソーシャルメディアのリクルートメントマーケティングキャンペーンに最適です。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRチームが魅力的なATS概要ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはHRチームとリクルーターが魅力的なATS概要ビデオを簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームは、候補者にとって採用プロセスをより魅力的で情報豊富にするために特別に設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの範囲を提供します。HeyGenを使用すると、複雑な応募者追跡システムの情報を短くてインパクトのあるビデオに簡単に変換できます。
HeyGenはリクルートメントマーケティングのためのカスタマイズ可能なAI駆動テンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはリクルートメントマーケティングのすべてのニーズに対応する完全にカスタマイズ可能なAI駆動テンプレートの強力なセレクションを提供しています。これらのテンプレートは注目を集めるように専門的に設計されており、高品質のリクルートメントビデオを迅速かつ効率的に制作できます。すべての要素をブランドに合わせて調整し、メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenのリクルートメントビデオにAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、リクルートメントビデオを向上させます。多様なAIアバターから選択してコンテンツを提示し、スクリプトから直接自然な音声のボイスオーバーを生成することで、潜在的な候補者に対して洗練された魅力的なプレゼンテーションを保証します。これにより、採用プロセスで一貫した高品質のコミュニケーションが可能になります。
HeyGenのビデオ作成プロセスは、リクルーターがATSに適したコンテンツを作成するのにどのように効率的ですか？
HeyGenはリクルーターのためにビデオ作成プロセスを合理化し、比類のない容易さでATSに適したコンテンツを制作できるようにします。当社の直感的なインターフェースとすぐに使用できるビデオテンプレートを組み合わせることで、競争の激しい採用市場で際立つ短くて情報豊富なビデオを迅速に生成できます。この効率性により、リクルートメントの取り組みが効果的で魅力的であることが保証されます。