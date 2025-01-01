HeyGenはHRチームとリクルーターが魅力的なATS概要ビデオを簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームは、候補者にとって採用プロセスをより魅力的で情報豊富にするために特別に設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの範囲を提供します。HeyGenを使用すると、複雑な応募者追跡システムの情報を短くてインパクトのあるビデオに簡単に変換できます。