学生アスリートがスキルを披露し、大学のコーチを感動させる高品質なハイライトビデオを、スクリプトからのテキストをビデオに変換して簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ゲーム映像だけでなく、大学のコーチに重要なコンテキストを提供する90秒の情報豊かな大学リクルーティングビデオを制作します。AIアバターを組み込んで、主要な学業成績や個人の声明を伝え、明確なボイスオーバー生成と字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートします。このビデオは「ビデオに沿って情報を提供する」ことで包括的な印象を与えるべきです。
サンプルプロンプト2
特定のスポーツに特化したアクションと技術的能力を精密に示す2分間の詳細なスキルビデオを開発します。正しいフォームと技術を強調するために注釈を使用し、明確で指導的なビジュアルスタイルを目指します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、異なるプラットフォームに最適化します。これにより、学生アスリートは特定の分野で「スキルを披露する」ことができます。
サンプルプロンプト3
主要な運動能力とプロフェッショナルなプレゼンテーションを強調する高品質な45秒のアスリートリクルートメントビデオを作成します。視覚スタイルを洗練され、インパクトのあるものにし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して画面上の事実や紹介を提供し、字幕/キャプションでさらに強化します。この短くも強力なビデオは、リクルーターの注意を即座に引きつけることを目的としています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アスリートリクルートメントビデオの作成方法

学生アスリートを紹介し、大学のコーチの注目を集める魅力的なハイライトとスキルビデオを作成します。

1
Step 1
ゲーム映像をアップロード
まず、すべての生のゲーム映像と練習クリップをHeyGenのワークスペースにアップロードします。メディアライブラリを活用して、ハイライトビデオやスキルビデオを作成する際に簡単にアクセスできるように資産を整理します。
2
Step 2
重要な詳細とブランディングを追加
特定のプレー、選手名、主要な統計を強調するためにテキストオーバーレイを追加してクリップを強化します。ブランディングコントロールを活用して、ロゴやチームカラーを含め、リクルートメントビデオを独自のものにします。
3
Step 3
ベストモーメントを選択して構成
アップロードしたクリップを見直し、運動能力を示す最もインパクトのある瞬間を選択します。テンプレートとシーンを使用してビデオを効果的に構成し、大学のコーチにとって理想的な3〜5分の長さで簡潔で魅力的に保ちます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化したら、希望のアスペクト比で高品質なリクルートメントビデオをエクスポートします。リンクを大学のコーチと共有し、ホスティングプラットフォームにアップロードして、学生アスリートの可視性を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなリクルートメントビデオを迅速に作成

AIビデオを活用して、洗練されたプロフェッショナルなリクルートメントビデオを迅速に制作し、大学のコーチに強い印象を与えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアスリートリクルートメントビデオの作成プロセスを効率化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、高品質なアスリートリクルートメントビデオを効率的に制作できます。スクリプトをすばやく魅力的なビジュアルに変換し、手動編集の時間を短縮し、「編集の無駄な時間」を排除して洗練された最終製品を確保します。

HeyGenはアスリートのスキルを強調するためにどのような特定の機能を提供しますか？

HeyGenは、アスリートの特定のスキルを効果的に披露するための強力なツールを提供します。テキストをビデオに変換する機能を活用し、画面上のテキスト、字幕、さらにはフリーズフレームを追加して、重要なスポーツ特有のアクションを強調し、インパクトのあるハイライトビデオを作成します。

HeyGenは私のリクルートメントビデオが大学のコーチに注目されることを保証できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、注目を集めるプロフェッショナルで高品質なリクルートメントビデオを作成できます。ロゴや色のカスタマイズを含むブランディングコントロールや、さまざまなアスペクト比のオプションを使用して、ホスティングプラットフォームでの共有やコーチへのメール送信に最適化されたビデオを作成できます。

HeyGenのAIアバターはアスリートリクルートメントビデオをどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、動的なナレーションを提供したり、学生アスリートを紹介したりすることで、ビデオに沿って情報を提供するユニークでプロフェッショナルな方法を提供します。これにより、プレイヤープロファイル内で技術的およびスキルの能力や個人の詳細を明確に伝える洗練されたタッチが加わります。