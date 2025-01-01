非同期コミュニケーショントレーニングビデオを作成してチームの生産性を向上
AIアバターでオンライントレーニングを強化し、リモートチームの生産性を向上させ、明確なメッセージを届けます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーに、迅速な更新と詳細なフィードバックのための画面録画の効果的な使用方法を90秒の指導ビデオで案内します。実用的な画面共有の例を特徴とする明確で簡潔なビジュアルスタイルを目指し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成された自信に満ちた説明的な声で強化します。
営業チームと製品スペシャリストを対象に、非同期ビデオを使用して顧客トレーニングのための魅力的な製品デモを作成する方法を紹介する洗練された2分間のビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで魅力的にし、HeyGenのAIアバター機能によって可能となる説得力のある明確なAIアバターが重要なメッセージを伝えます。
コンテンツクリエイターとトレーナーに、トレーニングビデオのアクセシビリティと明確さを向上させるための字幕の重要な役割について、簡潔な45秒のビデオで知らせます。テキストの明確さを強調する情報的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声でサポートし、HeyGenの専用機能で字幕/キャプションをシームレスに含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはリモートチームのための効果的な非同期ビデオコミュニケーションの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、非同期コミュニケーショントレーニングビデオを迅速に作成できるようにし、リモートチームやオンライントレーニングのための高品質なコンテンツの制作を簡素化します。これにより、複雑な編集を必要とせずに生産性が向上します。
HeyGenはビデオ作成のための字幕や画面録画の機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオ作成に自動的に字幕を生成し、アクセシビリティを確保します。直接的な画面録画は主要な機能ではありませんが、外部の画面録画をアップロードしてトレーニングビデオに統合することができ、多様なオンライントレーニングのニーズをさらにサポートします。
HeyGenはトレーニングビデオのための効率的なエンタープライズビデオプラットフォームとしてどのような機能を提供しますか？
HeyGenはテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオを提供し、トレーニングビデオや製品デモの作成を加速します。これにより、顧客トレーニングや内部コミュニケーションのための貴重なエンタープライズビデオプラットフォームとなり、生産性を向上させます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成のためにブランド要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、カスタムロゴやブランドカラーを組み込むことができ、広範なメディアライブラリを活用します。これにより、すべてのビデオ作成が企業のアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナルな非同期ビデオコンテンツを実現します。