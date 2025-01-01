支援技術トレーニングビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、多様な学習者向けに効率的にアクセシブルなトレーニングビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者や企業のトレーナーが広範なデジタルアクセシビリティを目指す際、字幕の重要な役割を説明する90秒のインパクトのあるビデオを作成できます。プロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルで、この作品はHeyGenのツールを使用して字幕を簡単に追加する方法を示し、すべての学習者に対するデジタルアクセシビリティへのコミットメントを強化します。
さまざまな支援技術のためのスケーラブルなトレーニングソリューションを開発する際、組織はコスト効率の高いビデオ制作を必要とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、広範なオンラインビデオチュートリアルの迅速な作成を可能にする方法を示す2分間のシリーズ概要を生成します。このビデオは、視聴者を引きつけるために多様なテンプレートとシーンを使用し、フレンドリーで励ましの声で提供されるダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを特徴とします。
特定の音声制御支援技術の高度な機能を解放するための45秒のクイックチップビデオを経験豊富なユーザー向けに作成します。この焦点を絞ったオンラインビデオチュートリアルは、メディアライブラリ/ストックサポートを通じて関連するデバイスのスクリーンショットとインターフェース要素を組み込み、鮮明で詳細なビジュアルプレゼンテーションを提供します。技術に精通したオーディエンスがこれらの複雑な支援技術を最適化して使用する方法を、正確で技術的な声で案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターは支援技術のためのアクセシブルなトレーニングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのカスタマイズ可能なAIアバターは、トレーニングコンテンツに魅力的で一貫した画面上の存在感を提供します。これらのAIスポークスパーソンは明確な説明を行い、オンラインビデオチュートリアルを支援技術のユーザーにとってよりアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
HeyGenはビデオコンテンツのデジタルアクセシビリティを確保するためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはAI字幕ジェネレーターを組み込んでおり、自動的に字幕を生成し、すべての視聴者に対するデジタルアクセシビリティを大幅に向上させます。この機能により、アクセシブルなトレーニングビデオが字幕に依存して理解する人々を含む、より広いオーディエンスに届くことを保証します。
HeyGenのプラットフォームでトレーニングビデオを作成するための主要な技術的特徴は何ですか？
HeyGenのAI駆動ツールは、ユーザーがテキストスクリプトからビデオを生成し、ボイスオーバーとカスタマイズ可能なアバターを含めることを可能にします。この効率的なテキストからビデオジェネレーターは、オンラインビデオチュートリアルの制作を合理化し、多様なトレーニングニーズに対するスケーラブルなソリューションを提供します。
ユーザーはHeyGen内でAIアバターとブランディングをカスタマイズして専門的なトレーニングを行うことができますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターの外見や声を含む広範なカスタマイズと包括的なブランディングコントロールを可能にします。これにより、支援技術トレーニングビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持しながら、効果的にカスタマイズされたコンテンツを提供することができます。