AIを活用した評価指導ビデオの作成

AIアバターを使用して、学生を引き込み、明確で効果的な評価ビデオを提供することでトレーニングを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フォーマティブアセスメントのアプローチを革新したい企業トレーナーですか？HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、簡潔でインタラクティブなビデオガイドを作成するための45秒のプロフェッショナルビデオを、クリーンなグラフィックと落ち着いた明瞭なナレーションで制作してください。
サンプルプロンプト2
HR部門の学習者のエンゲージメントを最大化し、知識の定着を向上させるために、ダイナミックなシーンの切り替え、情報豊かなビジュアル、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションを組み込んだ90秒のモダントレーニングビデオを作成してください。
サンプルプロンプト3
AIを活用した評価ビデオの効率性を示すために、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのテンポの速いインスパイアリングなビジュアルと自信に満ちたナレーションを使用して、インストラクショナルデザイナー向けのトレーニングを簡素化する30秒の魅力的なビデオを発見してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

評価指導ビデオの作成方法

AIを活用したツールを使用して、学生の理解と知識の定着を向上させる魅力的で効果的な評価指導ビデオの作成を効率化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、テンプレートとシーン機能を使用して評価指導をアウトライン化します。
2
Step 2
評価コンテンツとAIアバターを追加
評価指導のスクリプトを貼り付け、情報を明確かつ魅力的に伝えるAIアバターを選択します。
3
Step 3
インタラクティブ要素で強化
インタラクティブ要素をビデオに直接統合し、評価質問を埋め込み、理解度を確認し、真にインタラクティブなビデオ体験を提供します。
4
Step 4
指導ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、希望の形式で保存し、学生を効果的に引き込むために簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な評価ガイドラインを簡素化

複雑な評価要件を明確で理解しやすいAIビデオに変換し、K-12およびそれ以上の学生が指導を迅速かつ効果的に把握できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを活用した評価ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストから生成されたリアルな「AIアバター」を使用して、プロフェッショナルな「AIを活用した評価ビデオ」や「トレーニングビデオ」を簡単に作成できるようにし、ダイナミックなコンテンツで「学生を引き込む」ことを効果的にサポートします。

HeyGenのどの機能がトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、直感的な「AIツール」や「テキスト・トゥ・ビデオ」変換、事前にデザインされた「テンプレート」へのアクセスを通じて、トレーニングビデオの作成を「効率化」するように設計されており、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは評価指導ビデオにAIアバターを組み込むことができますか？

はい、HeyGenは「評価指導ビデオ」に多様な「AIアバター」を登場させることができ、「フォーマティブアセスメント」コンテンツのためにダイナミックで魅力的なプレゼンターを提供することで「知識の定着を向上」させます。

HeyGenは教師やK-12教育者がビデオコンテンツを作成するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは「教師」や「K-12」教育者が「評価指導ビデオ」やその他の「トレーニングビデオ」を効率的に作成できるようにし、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して「学生を引き込み」、複雑な概念をよりアクセスしやすくします。