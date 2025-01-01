基本ビデオを作成する: Asanaチュートリアルを簡単に
チームのAsana学習を加速させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なビデオチュートリアルを簡単に作成し、生産性を向上させます。
Asanaユーザーがワークフローを最適化し、効果的に作業を整理しプロジェクトを管理するための60秒の指導ビデオを開発してください。このプロフェッショナルなステップバイステップガイドは、Asanaインターフェースのダイナミックなビジュアルを特徴とし、AIアバターが重要な洞察を提供します。HeyGen内で直接生成された字幕/キャプションを含めることで、完全なアクセシビリティを確保してください。
チームリーダーとメンバー向けに、チームメイトとのコラボレーションを強化し、Asanaでのチーム統合を活用するためのクイックヒントを提供する30秒の活気あるビデオを作成してください。魅力的なビジュアルスタイルは明るく、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してシナリオを示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込んで、シームレスなチームワークを示してください。
Asanaユーザー向けに、カスタムフィールドの基本を説明し、複雑な機能を簡単に理解できるステップに変える90秒の詳細なハウツービデオを作成してください。指導スタイルは主に明確な画面共有デモンストレーションに焦点を当て、正確なナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して正確なガイダンスを提供し、さまざまなプラットフォームに合わせて出力を調整するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenで最初のビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、スクリプトから簡単にビデオを生成することで、最初のプロジェクトの作成を簡単にします。AIアバターを選び、テキストを入力し、さまざまなテンプレートとシーンから選択して、初めてのビデオコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenを使ったビデオ作成の基本は何ですか？
HeyGenを使ったビデオ作成の基本は、スクリプトを入力して瞬時にビデオコンテンツを生成することです。HeyGenは自動的にナレーションを生成し、字幕やキャプションを追加することができるため、基本を学ぶ人にとってプロセスが簡単です。
HeyGenはプロフェッショナルなハウツービデオの制作を手助けできますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなハウツービデオを効率的に制作するために設計されています。カスタムロゴや色を使ってブランディングを組み込み、関連するビジュアルのためにメディアライブラリを利用し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。
HeyGenはビデオ制作の基本を学ぶためのリソースを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作の基本を学ぶための多くのテンプレートとシーンを備えた直感的なプラットフォームを提供しています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、始めやすいビデオやチュートリアルを簡単に作成でき、事前の専門知識は必要ありません。