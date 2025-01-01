遺物保存トレーニングビデオを作成する: 迅速かつ簡単に

AIアバターを使用して博物館スタッフ向けの魅力的なコースを迅速に制作し、複雑な保存技術をアクセスしやすくします。

204/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な保存修復士や高度な美術史の学生を対象に、特定の「オブジェクト保存」方法に関する90秒の詳細な指導ビデオを開発してください。ビジュアル的には、細心の注意を払った詳細に焦点を当て、落ち着いた権威あるナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な保存ガイドラインを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換し、複雑な「保存技術」の正確なコミュニケーションを確保します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や文化遺産愛好家を目指す人々を対象に、「歴史博物館」コレクションケアに関する「オンラインコース」の魅力的な2分間の紹介ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは、アーカイブ映像とスタイライズされたグラフィックスを使用し、熱意あるストーリーテリングのボイスオーバーと組み合わせて、招待的で魅力的なものにするべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ダイナミックで表現力豊かな音声ナレーションを制作し、エンゲージメントを向上させることができます。
サンプルプロンプト3
多様な言語にわたる「アクセシビリティ」に焦点を当て、損傷した遺物に対する緊急対応プロトコルに関する国際チーム向けの45秒の簡潔な指導セグメントを生成してください。このビデオは、直接的で情報豊富なトーンで、シンプルな図解スタイルを特徴とするべきです。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、重要な「トレーニングビデオ」コンテンツがグローバルな視聴者にとって容易に理解できるようにし、「多言語」を効果的にサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

遺物保存トレーニングビデオの作成方法

AIアバターと高度なビデオ作成ツールを使用して、博物館スタッフやオンラインコース向けの魅力的な遺物保存トレーニングビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを書く
遺物保存レッスンの詳細なコンテンツを作成します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれた資料を魅力的なビデオ形式にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なプロフェッショナルAIアバターのライブラリから選択し、トレーニングの魅力的なプレゼンターとして活用します。これにより、保存技術の一貫した権威あるビジュアルガイドが確保されます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成する
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、明確さとエンゲージメントを向上させます。自然で高品質なナレーションをビデオに追加し、複雑な保存指示を容易に理解できるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
HeyGenの直感的なインターフェースで教育コンテンツを完成させます。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、博物館スタッフのトレーニングやオンラインコースに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な保存技術を視覚化

.

AIビデオストーリーテリングを活用して、複雑な遺物保存技術とオブジェクトの歴史的背景を鮮やかに描写し、より良い理解を助けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして遺物保存トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、遺物保存トレーニングビデオの作成プロセスを大幅に簡素化します。スクリプトを利用して、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオを迅速に生成でき、博物館スタッフのトレーニングやオンラインコースに最適です。

HeyGenはオブジェクト保存レッスンのためにリアルなAIアバターと声優を提供できますか？

はい、HeyGenは多様なリアルなAIアバターと高品質なAI声優を提供しており、魅力的なオブジェクト保存レッスンを簡単に作成できます。これにより、トレーニングコンテンツがどのような視聴者に対してもプロフェッショナルで魅力的になります。

HeyGenは遺物保存コンテンツをアクセスしやすく魅力的にするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、統合されたAIキャプションジェネレーターを通じて、遺物保存ビデオのアクセシビリティを向上させ、すべてのコンテンツが容易に理解できるようにします。複数の言語オプションを使用することで、より広い視聴者にリーチし、魅力的なビデオと貴重な保存技術を提供できます。

HeyGenは保存技術に焦点を当てた包括的なオンラインコースやウェビナーコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、保存技術に焦点を当てたオンラインコースやウェビナーコンテンツの開発を強力にサポートします。豊富なテンプレートとメディアライブラリを活用して、プロフェッショナルで情報豊富なトレーニングビデオを効率的に制作し、AI声優のナレーションを完備します。