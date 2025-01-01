アクアティックセンタースタッフの専門トレーニングビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使って、魅力的な教育ビデオでアクアティックセンタースタッフのトレーニングを強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のアクアティックセンタースタッフを対象に、重要なカスタマーサービスプロトコルと基本的な安全ビデオのリマインダーを強化する30秒の簡潔なビデオを開発してください。このビデオは、フレンドリーでありながら権威あるビジュアルプレゼンテーションを特徴とし、明確な音声を伴い、HeyGenのAIアバターを活用してメッセージをプロフェッショナルかつ一貫して伝えます。
サンプルプロンプト2
すべてのアクアティックセンタースタッフ向けに、今後のチームビルディングイベントを発表し、その利点を強調する60秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは活気に満ち、モチベーションを高めるもので、アップビートな音楽とダイナミックなトランジションを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してスタッフ教育ビデオを簡単に作成できます。
サンプルプロンプト3
水上活動の準備を担当するアクアティックセンタースタッフ向けに、パドリングなどの活動前に機材を安全に固定するための重要な結び目を示す45秒の簡潔なハウツービデオを設計してください。プレゼンテーションは視覚的に正確で、音声も明瞭であり、ステップバイステップのガイダンスを提供し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して技術的な詳細を効果的に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アクアティックセンタースタッフビデオの作成方法

ライフガード技術からカスタマーサービスまで、AIを活用したツールでアクアティックセンタースタッフ向けの魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
ライフガードやカスタマーサービスなどのトピックをカバーするアクアティックセンタースタッフのトレーニングビデオ用の明確なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コンテンツを迅速にダイナミックなビジュアルに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニングビデオでインストラクターやデモンストレーターを表現するために、多様なAIアバターから選択します。これにより、アクアティックセンタースタッフにとって重要な指示を個別化することができます。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや色を適用し、アクアティックセンタースタッフビデオを強化します。これにより、安全ビデオやその他の重要なコンテンツの一貫性が確保されます。
4
Step 4
配信用にエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにスタッフ教育ビデオを最終化します。オンラインコースや内部トレーニングの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的なアクアティックスキルを解明

.

ライフガード技術や機材操作などの複雑な手順を、明確で簡潔なAI生成のハウツービデオで簡単に説明します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアクアティックセンタースタッフビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」に変換し、リアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを使用して「アクアティックセンタースタッフビデオ」を効率的に作成する力を提供します。これにより、カメラや俳優を必要とせずに、一貫性のある魅力的な教育コンテンツを提供できます。

HeyGenはライフガードや安全ビデオの技術トレーニングをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、「ライフガード」技術や複雑な「結び目」などの技術スキルをカバーする詳細な「ハウツービデオ」を制作するのに最適です。テキスト-to-ビデオや字幕などの機能を使用して、「安全ビデオ」形式で重要な安全情報を明確に伝えることができます。

HeyGenを使用することでスタッフ教育ビデオにはどのような利点がありますか？

HeyGenを使用した「スタッフ教育ビデオ」は、比類のない効率性と一貫性を提供します。包括的な「オンラインコース」やトレーニングモジュールを迅速に生成し、すべてのスタッフが均一で高品質な指導を受けられるようにします。

HeyGenはアクアティックセンターのトレーニングビデオにカスタムブランディングを許可していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての「トレーニングビデオ」に「アクアティックセンター」のロゴ、色、および特定のビジュアルアイデンティティを組み込むことができます。これにより、すべての教育資料にプロフェッショナルで一貫した外観が確保されます。