見習い研修ビデオを作成：オンボーディングを簡素化

AIアバターを使用して新入社員のトレーニングエンゲージメントを高め、オンボーディングプログラムを拡大します。

212/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業やプログラムスポンサー向けに、60秒の説得力のあるビデオを制作し、効率的な見習い研修ビデオの価値を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、成功した見習いや現代的な職場の理想的なストック映像を取り入れ、明確で明瞭なナレーションをサポートします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを高品質なプレゼンテーションに簡単に変換する方法を雇用主に理解させるのに役立ちます。
サンプルプロンプト2
技術分野の見習いにとって不可欠な特定の実践的スキルを示す30秒の指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明確で直接的であり、プロセスのクローズアップを含むステップバイステップのデモンストレーションを特徴とし、正確なナレーションで強化されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての見習いがアクセスできるようにし、複雑なトレーニングビデオを簡単にフォローし理解できるようにし、全体的なトレーニングのエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
組織は、50秒のダイナミックなプロモーションビデオを通じて、見習い研修コンテンツにおける独自のブランドアイデンティティを効果的に示すことができます。このビデオでは、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレート、会社のロゴ、および異なるトレーニングモジュール全体で一貫したビジュアルテーマを強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、オーダーメイドのコンテンツを簡単に作成できることを強調し、見習いオンボーディングのビデオ作成プロセス全体で強力なブランドプレゼンスを維持します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

見習い研修ビデオの作成方法

AIを活用して、見習いプログラムのための魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作し、スムーズでスケーラブルなオンボーディング体験を確保します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成するか、既存のスクリプトを貼り付けます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、見習いオンボーディングビデオを効果的に構成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターからコンテンツを紹介するためのものを選びます。プラットフォームはスクリプトから自然な音声を自動生成できます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
会社のロゴとブランドカラーを組み込んで一貫性を保ちます。すべての新入社員のためにアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕とキャプションを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終的な見習い研修ビデオを確認し、希望のアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなビデオを配布してオンボーディングプログラムを拡大し、トレーニングエンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルな見習いコンテンツを開発

.

見習いを鼓舞する説得力のあるモチベーショナルビデオを制作し、明確な期待を設定し、キャリアパスを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして見習い研修ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、テキストから直接プロフェッショナルなコンテンツを生成することで、見習い研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、新入社員や見習い向けの魅力的な指導ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは見習いオンボーディングプログラムの改善に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、スケールに応じた一貫性のある高品質なオンボーディングコンテンツを作成することで、見習いオンボーディングを強化します。AIアバターとカスタムブランディングを活用して、新入社員のエンゲージメントを高め、プログラムを標準化します。

HeyGenのどの機能が見習い向けの効果的な指導ビデオ制作をサポートしますか？

HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ生成、リアルなAIナレーション、自動字幕/キャプションなどの強力な機能を提供し、指導ビデオコンテンツを明確でアクセスしやすいものにします。これらのツールを使用して、多様な学習ニーズに対応する包括的なトレーニングビデオを制作できます。

HeyGenは見習い研修ビデオでどのようにカスタムブランディングを可能にしますか？

HeyGenは、会社のロゴ、色、ビジュアルアイデンティティを見習い研修ビデオに直接統合できる強力なカスタムブランディングオプションを提供します。これにより、すべてのオンボーディングコンテンツで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保し、ブランドメッセージを強化します。