ユーザーを引き込むアプリオンボーディングビデオを作成
魅力的なビデオでユーザーのアクティベーションとリテンションを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して効果的なアプリ内ガイドを作成します。
既存のユーザーが新機能を探索するための30秒のマイクロビデオを制作し、インタラクティブなガイドとして機能させます。クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、アプリの主要な機能を示します。
新製品を評価するビジネスユーザーを対象とした、プロフェッショナルな60秒のSaaSオンボーディングビデオを開発し、そのコアバリュープロポジションを強調します。AIアバターを使用した洗練されたプレゼンテーションスタイルで、複雑な利点とその達成方法を説明します。
アプリ内の一般的なユーザーの質問やトラブルシューティングのヒントに対処する、役立つ25秒のビデオベースのチュートリアルをデザインします。視覚と音声のスタイルは落ち着いて安心感を与えるものであり、すべてのユーザーに明確さとアクセスしやすさを確保するために字幕/キャプションを効果的に使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
魅力的なチュートリアルとトレーニングコースを開発.
包括的なビデオベースのチュートリアルを効率的に作成し、ユーザーをグローバルにオンボードし、複雑な機能を簡単に理解できるコンテンツに変換し、ユーザーの採用を促進します。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアプリオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIを活用したツールと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなマイクロビデオに迅速に変換し、アプリオンボーディングプロセスを効率化します。
HeyGenは顧客オンボーディングビデオにAIアバターと声優を使用できますか？
はい、HeyGenは顧客オンボーディングビデオにリアルなAIアバターとAI声優を組み込むことができます。この機能により、新しいユーザーにパーソナライズされた一貫性のあるビデオベースのチュートリアルを提供し、学習体験を向上させます。
HeyGenのツールはどのようにしてビデオベースのチュートリアルを通じてユーザーアクティベーションを向上させますか？
HeyGenのビデオ作成ツールは、インタラクティブなガイドやダイナミックなオンボーディングビデオを可能にすることで、ユーザーアクティベーションを大幅に向上させます。AIキャプションジェネレーターなどの機能により、コンテンツがアクセスしやすく効果的になり、ユーザーエンゲージメントが向上します。
HeyGenはSaaSオンボーディングビデオにどのようなブランディングオプションを提供しますか？
HeyGenは、SaaSオンボーディングビデオのための強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドの一貫性を維持します。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、オンボーディングビデオを独自のものにすることができます。