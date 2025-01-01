ユーザーを引き込むアプリオンボーディングビデオを作成

魅力的なビデオでユーザーのアクティベーションとリテンションを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して効果的なアプリ内ガイドを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーが新機能を探索するための30秒のマイクロビデオを制作し、インタラクティブなガイドとして機能させます。クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、アプリの主要な機能を示します。
サンプルプロンプト2
新製品を評価するビジネスユーザーを対象とした、プロフェッショナルな60秒のSaaSオンボーディングビデオを開発し、そのコアバリュープロポジションを強調します。AIアバターを使用した洗練されたプレゼンテーションスタイルで、複雑な利点とその達成方法を説明します。
サンプルプロンプト3
アプリ内の一般的なユーザーの質問やトラブルシューティングのヒントに対処する、役立つ25秒のビデオベースのチュートリアルをデザインします。視覚と音声のスタイルは落ち着いて安心感を与えるものであり、すべてのユーザーに明確さとアクセスしやすさを確保するために字幕/キャプションを効果的に使用します。
アプリオンボーディングビデオの作成方法

AIを活用したツールで新しいユーザーをガイドし、アクティベーションを促進し、複雑な機能を簡素化する魅力的なアプリオンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトの作成から始めましょう。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、テキストを魅力的なシーンに簡単に変換し、「オンボーディングビデオ」の作成をシームレスにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
プロフェッショナルなタッチでビデオを強化します。多様な「AIアバター」から選択してコンテンツを提示し、ユーザーにアプリの機能を案内する親しみやすい顔を提供します。
3
Step 3
ブランドと声を適用
ブランドのアイデンティティでビデオをパーソナライズします。「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用してロゴとブランドカラーを適用し、「魅力的なビデオ」を即座に認識可能でプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
エクスポートと展開
完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまな形式と解像度でビデオをエクスポートします。明確で簡潔な指示を提供し、「ユーザーアクティベーション」を効果的に促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高品質なオンボーディングビデオを迅速に制作

プロフェッショナルでAIを活用したアプリオンボーディングビデオを迅速に生成し、コンテンツ作成プロセスを効率化し、ユーザーの価値実現時間を加速します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアプリオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIを活用したツールと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなマイクロビデオに迅速に変換し、アプリオンボーディングプロセスを効率化します。

HeyGenは顧客オンボーディングビデオにAIアバターと声優を使用できますか？

はい、HeyGenは顧客オンボーディングビデオにリアルなAIアバターとAI声優を組み込むことができます。この機能により、新しいユーザーにパーソナライズされた一貫性のあるビデオベースのチュートリアルを提供し、学習体験を向上させます。

HeyGenのツールはどのようにしてビデオベースのチュートリアルを通じてユーザーアクティベーションを向上させますか？

HeyGenのビデオ作成ツールは、インタラクティブなガイドやダイナミックなオンボーディングビデオを可能にすることで、ユーザーアクティベーションを大幅に向上させます。AIキャプションジェネレーターなどの機能により、コンテンツがアクセスしやすく効果的になり、ユーザーエンゲージメントが向上します。

HeyGenはSaaSオンボーディングビデオにどのようなブランディングオプションを提供しますか？

HeyGenは、SaaSオンボーディングビデオのための強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドの一貫性を維持します。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、オンボーディングビデオを独自のものにすることができます。