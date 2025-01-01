AIで説明動画を作成：迅速、簡単、プロフェッショナル

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初めてのユーザー向けに、アプリのオンボーディングプロセスを簡単にするための60秒の説明動画を思い描いてください。ビジュアルスタイルは明確で親しみやすく、事前に作成された説明動画テンプレートとソフトなアニメーションを使用して視覚的にユーザーを案内します。HeyGenの自動字幕/キャプション機能を活用し、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、関連性のある落ち着いた背景ビジュアルを提供し、各ステップを直感的にします。
サンプルプロンプト2
忙しい起業家や中小企業のオーナーをターゲットにした、アプリのコアバリュープロポジションと効率向上を効果的に強調する30秒のアニメーション説明動画を想像してください。この動画は、スピーディーで視覚的に豊かなスタイルを要求し、太字のグラフィックスとアップビートなナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して簡単に生成できます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなデジタルプラットフォームでのリーチを最適化しましょう。
サンプルプロンプト3
企業の意思決定者やIT専門家向けに、アプリの優れたセキュリティとスケーラビリティを自信を持って提示する50秒の強力な説明動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは権威ある洗練されたもので、データビジュアライゼーションを統合し、プロフェッショナルなAIアバターが重要な洞察を提供します。HeyGenのナレーション生成を利用して、信頼性のある安心感のあるナレーションを作成し、複雑な組織のニーズに最適なソリューションとしてアプリを効果的に位置付けます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アプリ説明動画の作成方法

編集経験がなくても、製品のユニークな機能と利点を強調する魅力的なアプリ説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートとスクリプトを選ぶ
アプリ向けに特化した幅広い説明動画テンプレートから選びます。その後、スクリプトを入力するか、AIに手伝ってもらいましょう。
2
Step 2
魅力的なビジュアルと音声を追加
ダイナミックなビジュアルを追加し、プロフェッショナルなナレーションを生成してスクリプトを実現します。AI音声生成を利用して、明確で魅力的なナレーションを作成します。
3
Step 3
ブランド要素で洗練
カスタムフォント、ロゴ、カラーパレットを適用して、アプリ説明がブランドに合うようにします。これにより、一貫した外観と感触を維持します。
4
Step 4
エクスポートしてプラットフォームで共有
アプリ説明動画を最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、ソーシャルメディアや他のデジタルチャネルでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ユーザーオンボーディングとトレーニング

AIを使用して、明確で簡潔なハウツーガイドやチュートリアルを作成し、アプリのオンボーディングとユーザー理解を向上させます。

background image

よくある質問

デザインスキルがなくてもHeyGenで魅力的な説明動画を作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、初心者でも魅力的な説明動画を簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップツール、事前にデザインされた説明動画テンプレート、AIアバターを使用して、デザインの専門知識がなくてもスクリプトを簡単に実現できます。

HeyGenはアニメーション説明動画にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なAI音声生成機能を含む強力なAI機能でアニメーション説明動画を強化します。これらのツールは、スクリプトをダイナミックなビジュアルと魅力的なオーディオに変換し、全体的なクリエイティブな成果を向上させます。

HeyGenで説明動画のビジュアルやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、説明動画がブランドに合うようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。統合されたビデオエディターを使用して、カスタムフォント、ロゴ、カラーパレットを組み込み、多様なビジュアルライブラリから選択してブランドの一貫性を保ちます。

HeyGenはどのくらいの速さで説明動画を作成して共有できますか？

HeyGenはプロセスを効率化し、スクリプトから迅速に説明動画を作成できるようにします。テキスト・トゥ・ビデオ生成や自動キャプションなどの機能を活用して、高品質のコンテンツを効率的に制作し、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームで大幅に短時間で共有できます。