AI自動化でAPIオンボーディングビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的で自動化されたコンテンツでパーソナライズされたオンボーディングビデオを提供し、コストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした30秒の魅力的なビデオを作成し、パーソナライズされたオンボーディングビデオの力を強調します。この作品は、多様で親しみやすいAIアバターを温かく招待的な設定でフィーチャーし、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、新しいユーザーに直接共鳴する自然で共感的なメッセージを届けます。
エンタープライズソフトウェアアーキテクトや統合スペシャリスト向けに、ビデオ生成APIとダイナミックテンプレートがオンボーディングプロセスをどのように革新するかを説明する60秒の洞察に満ちたビデオを開発します。データフローとAPIコールを示す洗練されたアニメーションを備えたプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、権威あるボイスオーバーと技術的な明確さを提供するHeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションを補完します。
HRプロフェッショナルやL&Dマネージャー向けに、現代のオンボーディングビデオが新入社員のために効率的でコスト効果が高いことを強調し、最終的にコスト削減に役立つ50秒の魅力的なビデオを制作します。ビジュアルスタイルは情報的で励みになるもので、新入社員がHeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して成功を収める様子を描写し、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに適合させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、高度なAIアバターとダイナミックテンプレートを使用して、非常にパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成する力を提供します。これにより、顧客オンボーディングと従業員オンボーディングの両方にメッセージをスケールに合わせてカスタマイズし、一貫性のある魅力的な体験を保証します。
HeyGenは自動化されたオンボーディングのためのビデオ生成APIを提供していますか？
はい、HeyGenは既存のシステムにシームレスに統合するために設計された強力なビデオ生成APIを提供しており、プログラム的にAPIオンボーディングビデオを作成できます。この機能により、手動の介入なしでスケールに合わせたカスタマイズされたビデオコンテンツの生成を自動化するワークフローが可能になります。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成のためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、高度なテキスト読み上げ統合、多言語サポートなどの機能を提供する包括的なビデオ作成ツールです。これらの機能により、プロフェッショナルトレーニングビデオや魅力的な製品デモビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはノーコードプラットフォームとしてビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなノーコードプラットフォームとして設計されており、技術的な専門知識がなくても誰でも高品質なビデオを生成できます。これにより、オンボーディングビデオやマーケティング資料のような魅力的なコンテンツの制作にかかる時間と労力が大幅に削減されます。