ハラスメント防止職場ビデオを簡単に作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、法的要件を効率的に満たすプロフェッショナルなハラスメント防止トレーニングビデオを簡単にデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべての従業員を対象とした45秒のマイクロラーニングビデオを作成し、魅力的なビジュアルと多様なAIアバターを使用して、包括的な環境を育む方法を示します。音声は親しみやすく、HeyGenのAIアバターを活用して、影響力のある共感できるメッセージを届けます。
マネージャーとHR専門家向けに、現実のシナリオを描いた1.5分の職場ハラスメントトレーニングビデオを開発することがあなたの任務です。共感的なビジュアルスタイルで、複雑なトピックの理解と法的要件の遵守を確保するために、自動字幕を使用してアクセシビリティと明確さを確保してください。
リモートチームと新入社員向けに、30秒のハラスメント防止リマインダービデオを考案してください。鮮明なビジュアルを特徴とし、地理的および言語的なギャップを埋めるために多言語のナレーションを可能にします。HeyGenのナレーション生成を利用して、多様な声の選択肢を提供し、効果的なリモートトレーニングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハラスメント防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成技術とリアルなAIアバターを利用して、テキストスクリプトを魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオに変換します。このテキストからビデオへのAIアプローチは、HRチームのためのコンテンツ制作を大幅に効率化し、高品質でコンプライアンスに焦点を当てた資料を提供します。
職場ハラスメントトレーニングビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、メディアを簡単に統合できます。これにより、職場ハラスメントトレーニングビデオがブランドの一貫性を保ちながら、魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenは多言語およびアクセシブルなハラスメント防止コンプライアンストレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力な多言語ナレーションと自動字幕を提供し、多様な言語ニーズとアクセシビリティ要件を満たすハラスメント防止トレーニングビデオを作成できます。これにより、法的要件に沿ったコンプライアンスの取り組みが、リモートトレーニングシナリオを含む幅広い受講者に効果的に届きます。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と互換性がありますか？
はい、HeyGenで生成されたビデオはさまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートでき、ほとんどのLMS/LXPおよび既存のリモートトレーニングプラットフォームとシームレスに互換性があります。この機能により、AIを活用したツールの最大限の使いやすさと効率的な配信が可能です。