ハラスメント防止職場ビデオを簡単に作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、法的要件を効率的に満たすプロフェッショナルなハラスメント防止トレーニングビデオを簡単にデザインします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての従業員を対象とした45秒のマイクロラーニングビデオを作成し、魅力的なビジュアルと多様なAIアバターを使用して、包括的な環境を育む方法を示します。音声は親しみやすく、HeyGenのAIアバターを活用して、影響力のある共感できるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
マネージャーとHR専門家向けに、現実のシナリオを描いた1.5分の職場ハラスメントトレーニングビデオを開発することがあなたの任務です。共感的なビジュアルスタイルで、複雑なトピックの理解と法的要件の遵守を確保するために、自動字幕を使用してアクセシビリティと明確さを確保してください。
サンプルプロンプト3
リモートチームと新入社員向けに、30秒のハラスメント防止リマインダービデオを考案してください。鮮明なビジュアルを特徴とし、地理的および言語的なギャップを埋めるために多言語のナレーションを可能にします。HeyGenのナレーション生成を利用して、多様な声の選択肢を提供し、効果的なリモートトレーニングを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハラスメント防止職場ビデオの作成方法

AIを活用して、HRチームのために魅力的でコンプライアンスに準拠したハラスメント防止トレーニングビデオを簡単に作成し、包括的な環境を確保します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを書く
効果的なハラスメント防止トレーニングビデオを作成するために設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択するか、既存のスクリプトをスクリプトエディタに直接貼り付けます。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。アバターの外観をカスタマイズし、ブランドに合った声を選んで、トレーニングを親しみやすく、影響力のあるものにします。
3
Step 3
ビジュアルを統合し、詳細を洗練する
メディアライブラリ/ストックサポートを使用して強力なビジュアルを統合し、メッセージを強化します。ブランド要素と字幕を追加して、すべての従業員に明確さとアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
最終化して効果的に配信する
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも最適化します。HRチームと簡単に共有するか、LMSに統合して、広範なリーチとコンプライアンスを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なHR教育を簡素化

複雑なハラスメント防止ポリシーを明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、すべての従業員に重要なHR教育をアクセスしやすく、理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハラスメント防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術とリアルなAIアバターを利用して、テキストスクリプトを魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオに変換します。このテキストからビデオへのAIアプローチは、HRチームのためのコンテンツ制作を大幅に効率化し、高品質でコンプライアンスに焦点を当てた資料を提供します。

職場ハラスメントトレーニングビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、メディアを簡単に統合できます。これにより、職場ハラスメントトレーニングビデオがブランドの一貫性を保ちながら、魅力的なコンテンツを提供します。

HeyGenは多言語およびアクセシブルなハラスメント防止コンプライアンストレーニングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力な多言語ナレーションと自動字幕を提供し、多様な言語ニーズとアクセシビリティ要件を満たすハラスメント防止トレーニングビデオを作成できます。これにより、法的要件に沿ったコンプライアンスの取り組みが、リモートトレーニングシナリオを含む幅広い受講者に効果的に届きます。

HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と互換性がありますか？

はい、HeyGenで生成されたビデオはさまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートでき、ほとんどのLMS/LXPおよび既存のリモートトレーニングプラットフォームとシームレスに互換性があります。この機能により、AIを活用したツールの最大限の使いやすさと効率的な配信が可能です。