AIを使って数分でハラスメント防止ビデオを作成
強力なAIアバターを使用して、従業員トレーニングプログラムを効率化し、影響力のあるコンプライアンスに準拠したハラスメントビデオをこれまで以上に迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員を対象に、微妙な形のセクシャルハラスメントを識別するためのリフレッシャーとして、2分間のシナリオベースのビデオを制作してください。ビデオは現実的で魅力的なビジュアルスタイルが必要で、HeyGenの多様なAIアバターを使用して様々な状況を示し、親しみやすくも毅然とした音声トーンを伴い、コンプライアンス研修において非常に関連性が高く影響力のあるコンテンツを作成します。
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、ハラスメントのない環境の重要性を強調する45秒の説得力のある説明ビデオを開発してください。このプロンプトは、直接的で力強いビジュアルスタイルを求めており、HeyGenで利用可能な鮮やかなテンプレートとシーンを使用して、主要な責任を強調し、包括的な文化を育むことを目的とし、魅力的なコンテンツを生成するための迅速なガイドとして効果的に機能します。
リモートチーム向けに、特にバーチャルコミュニケーションチャネルにおけるハラスメントに対処する1分間の情報ビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルはダイナミックでアクセスしやすく、画面共有の例と明確で簡潔なナラティブを組み込み、構造化されたビデオスクリプトから簡単にHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して一貫したメッセージを分散した労働力に提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の組織のために効果的なハラスメントトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的で情報豊富なハラスメント防止ビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。AIアバターとテキスト読み上げ技術を活用して、従業員トレーニングプログラムのための説得力のあるコンテンツを開発できます。
HeyGenはコンプライアンス研修のためにどのようなカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、セクシャルハラスメントトレーニングビデオのモジュールを含む、コンプライアンス研修専用に設計された多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、組織の特定のニーズに合わせてカスタムビジュアルやブランディングで簡単に適応できます。
HeyGenのAIアバターは、ハラスメント防止ポリシーのようなセンシティブなトピックを効果的に伝えることができますか？
はい、HeyGenのリアルなAIアバターとAIプレゼンターは、ハラスメント防止ポリシーのようなセンシティブなコンテンツを一貫したプロフェッショナルさと明確さで伝えるのに理想的です。これにより、リモートトレーニングの取り組みが魅力的なコンテンツと明確なメッセージを伝えることができます。
HeyGenを使って社内コミュニケーションのためのビデオコンテンツを生成するのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして機能し、シンプルなビデオスクリプトから数分でビデオを生成できます。これにより、テキスト読み上げ技術を使用して、プロフェッショナルな社内コミュニケーションやさまざまなトレーニング資料を非常に効率的に作成できます。