反差別トレーニングビデオを簡単に作成
従業員のエンゲージメントを高め、法的コンプライアンスを確保するために、リアルなAIアバターを使用した魅力的なトレーニングビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームとマネージャー向けに、実践的な職場ハラスメントトレーニングに焦点を当てた90秒の簡潔なビデオを開発してください。このビデオには、一般的な状況を描いた短いイラストビネットを含め、プロフェッショナルでありながら共感的なトーンを使用します。重要な法的ガイドラインと適切な対応を強調するために、明確な字幕/キャプションを使用してください。
リーダーシップと新入社員を対象に、法的に準拠したトレーニングビデオの重要性を強調する45秒のインパクトのあるビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで権威あるものにし、鮮明なグラフィックスと堅実で情報豊富な声を組み合わせて、重要なポリシー情報を伝え、多様性と包括性の文化を育むようにします。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して洗練された外観を実現してください。
すべての従業員向けに、重要な反差別トレーニングビデオの原則を強化する30秒のリフレッシャービデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明るくポジティブにし、一貫したブランドルックを使用して従業員のエンゲージメントを促進し、励ましと親しみやすいナレーションを添えます。効率的なコンテンツ作成のためにスクリプトからのテキストビデオを利用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして反差別トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、影響力のある反差別トレーニングビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームを使用することで、HRチームはテキストから魅力的なビデオを効率的に制作し、コンテンツを明確かつプロフェッショナルに保つことができます。
HeyGenは職場ハラスメントの法的に準拠したトレーニングビデオの作成を支援しますか？
はい、HeyGenは職場ハラスメントトレーニングに関する重要な情報を正確に伝えることで、法的に準拠したトレーニングビデオの作成を支援します。これにより、HRチームは多様性と包括性の教育において高い基準を維持し、明確で一貫したメッセージを提供できます。
HeyGenのAIアバターはトレーニングにおける従業員のエンゲージメントにどのように効果的ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、トレーニングコンテンツを届けることで、ビデオをより魅力的で親しみやすいものにし、従業員のエンゲージメントを高めます。このAIを活用したアプローチは、ハラスメントや差別といった重要なトピックに従業員の注意を引きつけ、より良い理解を促進します。
HeyGenのテンプレートを使用して包括的な反差別トレーニングビデオを開発できますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的な反差別トレーニングビデオを開発するために特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはコンテンツ作成を効率化し、特定のシナリオに迅速に適応させることで、効果的な多様性と包括性の教育を可能にします。