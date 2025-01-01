揺るぎないコンプライアンスのための贈収賄防止トレーニングビデオを作成
HeyGenのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから簡単に生成される魅力的なeラーニングコースで贈収賄防止と腐敗防止のトレーニングを効率化します。
国際市場で活動する中堅管理職と営業チームを対象に、外国腐敗行為防止法（FCPA）および英国贈収賄法に関連する複雑なシナリオを示す、2分間の包括的なトレーニングビデオを作成してください。ビデオは現実的なシナリオベースのビジュアルを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して高リスクの状況でさまざまなキャラクターを描写し、直接的で情報豊富なナレーションで提供します。
全社員向けに、内部統制の遵守とポリシーハブおよび贈答品・接待登録簿の適切な使用を強調する、1分間のインフォグラフィックスタイルのアニメーションを開発してください。ビジュアルスタイルは明確でブランド化され、簡潔なテキストオーバーレイと励ましのある明瞭なナレーションを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、プロフェッショナルなアイコンやグラフィックを簡単に統合し、重要なプロセスを強化します。
既存の社員向けに、倫理的意思決定と贈収賄防止に関するリフレッシュコースとして機能する、45秒のマイクロラーニングビデオシリーズをデザインしてください。ビジュアルの美学は活気に満ち、ダイナミックで、素早いトランジションと明るく簡潔なナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、これらの短く影響力のあるモジュールの生産を加速させます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのトレーニングビデオを既存の学習管理システムにどのように統合できますか？
HeyGenは、SCORM準拠の学習管理システムと互換性のあるオプションを含むさまざまな形式でトレーニングビデオをエクスポートすることをサポートしています。これにより、既存のオンライントレーニングインフラストラクチャにシームレスに統合でき、効果的なeラーニングソリューションとなります。
HeyGenはブランドとコンテンツの一貫性のためにどのような技術的コントロールを提供していますか？
HeyGenは強力なブランドコントロールを提供しており、すべてのトレーニングビデオに会社のロゴや色を組み込むことができます。また、テキストビデオと字幕生成機能を利用して、すべてのカスタムコースオプションで一貫したメッセージを確保できます。
HeyGenは英国贈収賄法のような規制に対するコンプライアンスコンテンツの作成を支援しますか？
HeyGenは、詳細なスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、非常に具体的な贈収賄防止と腐敗防止のトレーニングを作成することを可能にします。AIアバターとナレーション生成を使用して、英国贈収賄法やFCPAのような法律の要件を明確に表現し、全体的なコンプライアンスソリューションを強化します。
HeyGenはコンプライアンス・トレーニングのためのマイクロラーニングビデオの制作を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームは、事前に構築されたテンプレートとテキストビデオ機能を備えており、マイクロラーニングビデオの作成を大幅に効率化します。AIアバターを使用してコンプライアンス・トレーニングスクリプトを魅力的なeラーニングコースに迅速に変換し、頻繁なコンテンツ更新を効率的に行えます。