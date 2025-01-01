アンチバイアストレーニングビデオを作成：D&I学習を強化
HeyGenのAIアバターを使用して、重要な無意識のバイアストレーニングを迅速に作成し、チームを巻き込みましょう。
全従業員向けに設計された45秒のダイバーシティトレーニングのマイクロラーニングコースを作成し、親しみやすいビジュアルと励ましの声を用いてください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して関連する背景を迅速に構築し、一貫した高品質の音声を生成するためのボイスオーバー生成を活用します。
一般的な無意識のバイアスシナリオを提示する90秒のコンプライアンス研修ビデオを設計し、必須研修を受ける必要がある従業員を対象とします。リアルなシナリオベースのビジュアルスタイルと本物の対話を採用し、HeyGenの字幕/キャプションをすべての音声コンテンツに組み込んでアクセシビリティを確保し、多様なメディアライブラリ/ストックサポート要素でリアリズムを強化します。
マネージャーやチームリーダーの間で包括的な文化を育むためのアンチバイアストレーニングビデオを作成することに焦点を当てた30秒のインパクトのあるビデオを制作します。このビデオは、モダンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションと明確で簡潔なナレーションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してマルチプラットフォーム配信の準備を整えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なアンチバイアストレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、L&DおよびHRチームが魅力的なアンチバイアストレーニングビデオを効率的に制作できるようにします。これにより、組織内で包括的な文化を育むための重要なコンテンツの作成が簡素化されます。
HeyGenはダイバーシティトレーニングコンテンツを強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、多様なテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を含む包括的な機能を提供しており、影響力のあるダイバーシティトレーニングやマイクロラーニングコースの開発に最適です。ユーザーはカスタムブランディング要素を組み込んで一貫性を保つこともできます。
HeyGenは無意識のバイアストレーニング資料の制作を簡素化できますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを通じて無意識のバイアストレーニングの制作を大幅に簡素化します。スクリプトから画面まで、字幕/キャプションやテキストビデオなどの機能により、複雑な無意識のバイアスシナリオを簡単に伝え、理解を深めることができます。
HeyGenは企業研修ビデオでのカスタムブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディング要素を研修ビデオに直接組み込むことを可能にします。これにより、すべてのコンプライアンス研修およびアンチバイアストレーニングビデオが会社のアイデンティティとビジュアルガイドラインにシームレスに一致することを保証します。