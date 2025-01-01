簡単に年間レビュー動画を作成
ドラッグ＆ドロップでカスタマイズ可能なシーンを使って、魅力的な年間リキャップ動画を簡単に生成し、動画のパーソナライズを迅速に行えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門やチームリーダーが会社の成果や個人の成長を従業員に伝えるための、プロフェッショナルな90秒の「パフォーマンスレビュー動画テンプレート」を開発します。この動画は、洗練された企業ビジュアルスタイルで、インフォグラフィックと明確で流暢なナレーションを特徴とし、HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を使用して包括的な要約を簡単に生成できます。
マーケティングチームが会議やワークショップの重要な瞬間を参加者や将来の参加者に迅速にハイライトするための、エキサイティングな45秒のイベント「リキャップ動画」を制作します。ビジュアルスタイルは、速いペースでエネルギッシュなもので、大胆なテキストオーバーレイとアップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenの自動「字幕/キャプション」を活用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとインパクトを確保します。
企業が顧客や投資家に重要なマイルストーンや新機能を知らせるための、簡潔な30秒の年間製品アップデート動画を生成します。洗練されたモダンなビジュアルデザインと鮮明なアニメーション、プロフェッショナルなオーディオトラックを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、書面によるアップデートを効率的に魅力的なビジュアルサマリーに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年間レビュー動画や魅力的なリキャップ動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールを使用して、年間レビュー動画や魅力的なリキャップ動画を簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームは、AIアバターとAIボイスアクターを活用して、コンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ハイライトやマイルストーンを共有するのに最適です。
HeyGenを使った「1年の振り返り動画」のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、「1年の振り返り動画」のための広範なカスタマイズを提供し、真の動画パーソナライズを可能にします。HeyGenの多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、パーソナライズされた要素を追加し、各「1年の振り返り動画」をユニークでインパクトのあるものにします。
HeyGenはパフォーマンスレビュー動画の作成を効率化するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、パフォーマンスレビュー動画テンプレートを含むさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しており、作成プロセスを効率化します。当社の直感的なプラットフォームとAIツールを使用すれば、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに高品質な動画を簡単に制作できます。
AIアバターを使って会社の年間リキャップ動画を強化できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、会社の年間リキャップ動画を大幅に強化し、よりダイナミックで魅力的なものにします。これらのアバターは、AIボイスアクターと組み合わせることで、メッセージが視聴者に強く響くことを保証します。