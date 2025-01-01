AIで年間計画ビデオを簡単に作成
強力なテンプレートとシーンを使用して、年間計画を魅力的なビデオに変換し、明確で魅力的なコミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenを使用してカスタムビデオを迅速に作成する方法を示してください。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、ダイナミックなトランジションとアップビートなサウンドトラックを組み合わせます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して、年間計画ビデオ制作のワークフローを効率化することを強調してください。
部門長向けに、HeyGenを年間計画ビデオジェネレーターとして使用する簡単さを示す30秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは企業的で簡潔にし、明確なデータビジュアライゼーションと正確なAIアバターが主要な目標を提示します。戦略的なアウトラインを洗練されたビデオコンテンツに変換するプロセスのシームレスさを、スクリプトからのテキストビデオ機能で強調してください。
新しいサービスを立ち上げる起業家を対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenがどのようにしてマーケティング活動を向上させるかを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かにし、影響力のあるバックグラウンドミュージックと広範なリーチのための重要な字幕/キャプションを組み込みます。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを簡単に統合して、魅力的なソーシャルメディアビデオを作成する能力を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年間計画ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度な年間計画ビデオジェネレーターであり、戦略的計画のためのカスタムビデオを作成できます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIによるナレーションを活用して、ビジョンを明確に伝えましょう。
HeyGenが多様なコンテンツニーズに対応するAIビデオジェネレーターのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用してカスタムビデオを作成する力を提供します。プロモーションビデオからトレーニングビデオまで、当プラットフォームはブランディングコントロールを備えたエンドツーエンドのビデオ生成を提供します。
HeyGenは私のスクリプトを自動的に魅力的なビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトからのテキストビデオに優れており、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変換します。AIキャプションとAIによるナレーションが、すべてのソーシャルメディアビデオニーズに対してアクセシビリティとインパクトを高めます。
HeyGenはさまざまな目的のためのクリエイティブなビデオ制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、カスタムビデオを簡単に作成できます。これにより、プロモーションビデオや内部コミュニケーションの制作において迅速なプロンプトネイティブビデオ作成が可能になります。