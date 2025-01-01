AIで年間目標ビデオを作成

年間目標を魅力的なビデオに変換し、効率的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してステークホルダーに明確に伝えましょう。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
起業家やモチベーションを求める個人向けに、60秒の明るく清潔な目標設定ビデオを作成します。このAIビデオメーカーの制作では、明るく励みになるビジュアルとモチベーショナルなバックグラウンドスコアを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、成功を達成するための実践的なステップを説明するコンテンツを簡単に生成します。
サンプルプロンプト2
潜在的な投資家向けに、会社の戦略的年間目標を強調した30秒の洗練された自信に満ちた概要ビデオを制作します。高度なデータ駆動型ビジュアルとプロフェッショナルで明確なナレーションを活用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、将来の目標と進捗を洗練された説得力のあるプレゼンテーションに仕上げます。
サンプルプロンプト3
広範な一般公開を目的としたソーシャルメディアコンテンツとして、15秒の年間目標ビデオサマリーを動的に生成します。この魅力的なショートビデオは、活気に満ちたテンポの速いビジュアルとアップビートでトレンディな音楽を特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、最大のリーチとインパクトを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

年間目標ビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルで魅力的な年間目標ビデオを簡単に作成し、チームを鼓舞し、ステークホルダーに情報を提供し、ビジョンに全員を一致させましょう。

1
Step 1
年間目標スクリプトを貼り付ける
まず、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能に年間目標のコンテンツを貼り付けます。AIが自動的にテキストを魅力的なビデオシーンに変換し、年間目標ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
年間目標を提示するために多様なAIアバターから選択します。また、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビジュアルスタイルを迅速に確立します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
高品質のナレーションでビデオを強化します。HeyGenのナレーション生成を利用して、自然な音声で目標とビジョンを明確に伝えるナレーションを作成します。
4
Step 4
ビジョンをエクスポートして共有
完成した年間目標ビデオを確認し、最終調整を行います。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、プレゼンテーション、ソーシャルメディア、または内部共有に最適な形式でダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオを生成

.

年間目標の進捗や成果をソーシャルメディアプラットフォームで伝えるための魅力的なビデオクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして年間目標ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を使用して、魅力的な年間目標ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、プラットフォームがテキストビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して動的な年間目標ビデオに変換します。

プロフェッショナルな目標設定ビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

真にプロフェッショナルな目標設定ビデオのために、HeyGenはリアルなAIアバターと高度なナレーション生成を提供し、メッセージを明確に伝えます。また、ブランドコントロールを適用して、ビデオが会社の美学に合致するようにすることもできます。

年間目標概要ビデオのビジュアル要素やアスペクト比をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenの年間目標概要ビデオメーカーは、テンプレートとシーンを使用した広範なカスタマイズと完全なブランドコントロールを可能にします。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化することもできます。

HeyGenのAIを使用して高品質の年間目標ビデオを迅速に制作できますか？

はい、HeyGenは効率的なエンドツーエンドのビデオ生成を目的として設計されており、高品質の年間目標ビデオを迅速に制作できます。直感的なAIビデオメーカーがプロセス全体を簡素化し、作成を迅速かつ簡単にします。