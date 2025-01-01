記念日メッセージビデオを簡単に作成

ドラッグ＆ドロップエディターと魅力的なボイスオーバー生成を使用して、心のこもった記念日ビデオを簡単にデザインします。

147/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社員やステークホルダーを対象にした、プロフェッショナルで活気あるビジュアルスタイルとモチベーショナルな背景音楽を使用した45秒の企業記念メッセージを制作します。HeyGenのAIアバターが個別のビデオを提供し、会社の歴史を通じたマイルストーンと成果を祝います。
サンプルプロンプト2
友人や家族がグループで祝福のメッセージを送るための、明るくコラージュのようなビジュアルアプローチと祝賀音楽を特徴とする60秒の記念日スライドショーをデザインします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、多様な声とメッセージをシームレスに組み込み、記念日のメッセージに感情的な深みを加えます。
サンプルプロンプト3
Instagram Reelsのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けに、パートナーや友人に素早くインパクトのある挨拶を送りたい個人をターゲットにしたトレンディな15秒の記念日メッセージビデオを開発します。エネルギッシュなビジュアルスタイルとダイナミックなオーディオを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを素早く生成できます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

記念日メッセージビデオの作成方法

HeyGenの直感的なツールとAI機能を使用して、心のこもったメッセージを美しく表現した個別の記念日ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基礎を選択
HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」から選択して、記念日ビデオのビジュアルトーンをすばやく設定するか、白紙のキャンバスから「記念日ビデオ」をゼロから作成します。
2
Step 2
個別のメッセージを追加
心のこもった記念日メッセージを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、テキストから音声ナレーションを生成し、受取人にとって本当に「個別のビデオ」を作成します。
3
Step 3
メディアと音で強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを追加し、記念日メッセージの感情的なインパクトを高めるために完璧な背景「音楽」を選びます。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
記念日ビデオを完成させ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、簡単にソーシャル共有できるさまざまな形式でレンダリングし、愛する人とすばやく「ビデオを共有」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで記念日ストーリーを語る

.

歴史的な瞬間や出来事を生き生きとさせることで、記念日の旅と大切な思い出を語ります。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして個別の記念日メッセージビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenの記念日ビデオメーカーは、AIを活用したツールと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、ユニークな記念日ビデオを簡単に作成できます。写真やビデオをアップロードし、さまざまなテンプレートから選び、音楽を追加して、メッセージを本当に特別なものにすることができます。

HeyGenが理想的な記念日ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどのAIを活用したツールを提供し、プロフェッショナルで魅力的な記念日ビデオを簡単に生成できます。直感的なオンラインビデオメーカーにより、初心者でも高品質で記憶に残るコンテンツを制作できます。

HeyGenで記念日スライドショーを簡単にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは幅広いテンプレートと包括的なメディアライブラリを提供しており、写真やビデオをアップロードして素晴らしい記念日スライドショーを作成できます。ボイスオーバー生成やブランディングコントロールを使用して、結婚記念日や企業記念日をさらに個別化できます。

HeyGenはどのようにして記念日ビデオの共有をサポートしますか？

個別の記念日ビデオを作成した後、HeyGenはInstagram Reelsを含むさまざまなプラットフォーム向けに簡単にエクスポートとアスペクト比のリサイズをサポートします。これにより、心のこもった作品を友人、家族、または同僚と簡単に共有できます。