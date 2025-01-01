AIで簡単に分析概要ビデオを作成

データアナリストとマーケターがAIアバターを活用して、学習体験を向上させるインパクトのある概要を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者やアーキテクト向けに、データ分析の基礎となるアルゴリズムモデルの複雑さを掘り下げた2分間の詳細な説明ビデオを作成する必要があります。建築図やコードスニペットを取り入れた洗練されたビジュアルスタイルを、リアルなAIアバターが提示します。すべての技術用語を理解するために、字幕を含めることが重要です。
サンプルプロンプト2
高度なマーケターやデータサイエンティスト向けに、アトリビューションIQやさまざまな統計手法の実践的な応用を具体的に示す90秒のダイナミックなビデオを制作することを検討してください。ビジュアルスタイルはデータ駆動で魅力的なアプローチを求められ、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に開発し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するチャートで物語を豊かにします。
サンプルプロンプト3
新しいユーザーがプラットフォーム内で最初の分析を構築するプロセスを案内する、親しみやすい1分30秒のチュートリアルビデオが求められています。ビジュアルスタイルはステップバイステップで非常に視覚的であり、明確な画面共有デモンストレーションに焦点を当て、サポート的で明瞭なナレーション生成を伴います。最後に、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

分析概要ビデオの作成方法

HeyGenの強力な機能を使用して、複雑な分析データを明確で魅力的なビデオ概要に変換し、あらゆるオーディエンスに洞察を簡素化する方法を学びましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
分析概要のための簡潔なスクリプトを作成し、主要なデータポイントと洞察を強調します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、テキストから瞬時に予備ビデオドラフトを生成し、「分析チュートリアル」に最適です。
2
Step 2
AIアバターを選択
「AIアバター」を選択して、分析結果を提示し、「概要」に対してプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保します。その後、自然な音声でナレーションを強化できます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するチャートやグラフを追加して、分析データを効果的に示し、「分析の機能」を具体的に示します。ブランドのビジュアルアイデンティティを適用して一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ビデオの明確さとインパクトを確認し、必要に応じて調整を行い、字幕を追加することもできます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、「データアナリスト」や他のステークホルダー向けの最終的な分析概要ビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な分析説明クリップを制作

主要な分析機能と概要を説明するための簡潔で魅力的なビデオクリップを生成し、迅速な消費とソーシャルシェアリングを実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはデータアナリストが詳細な分析概要ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとナレーションを使用して、「分析の機能」や「統計手法」についての複雑なスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、プロフェッショナルな文書作成と学習体験の作成を効率化します。

HeyGenは「アルゴリズムモデル」や「アトリビューションIQ」などの技術的な概念を説明するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとテキストからビデオへの機能を通じて、「アルゴリズムモデル」や「アトリビューションIQ」などの複雑なトピックを説明することができます。これにより、開発者やアーキテクトが明確な分析チュートリアルを簡単に作成できます。

HeyGenは新しいユーザー向けの「トレーニングチュートリアルテンプレート」ビデオの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、すぐに使えるテンプレートとAIを活用したビデオ生成で、最初の分析チュートリアルと学習体験の構築を簡素化します。これにより、管理者やマーケターがチームを分析プラットフォームに迅速にオンボードするのを助けます。

HeyGenは分析文書のブランドコンテンツをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての分析概要ビデオと文書が一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。これはプロフェッショナルな学習体験にとって重要です。