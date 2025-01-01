AIの力で遊園地の安全ビデオを作成
AIトレーニングビデオでゲストとスタッフを保護。リアルなAIアバターを活用して、効果的にインパクトのあるコンテンツを効率的に作成します。
新しい遊園地の従業員向けに、乗り物の事前操作チェックのための「機器安全ガイドライン」に特化した、包括的な90秒のAIトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、セーフティメカニズムのクローズアップと明確な手順を示す、非常に指導的で詳細なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、コンテンツを効果的に構成し、一貫したブランドイメージを確保してください。
すべての遊園地の来場者向けに、様々な緊急事態（悪天候や停電など）の際の重要な行動を説明する、簡潔な1分間の「緊急事態準備」ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で直接的かつ安心感を与えるもので、非常口や集合場所の明確な視覚的手がかりを使用し、落ち着いているが緊急性のある声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、このビデオを構築し、正確で迅速なコンテンツ生成を確保してください。
スリル満点のジェットコースターのための45秒の乗車前安全ブリーフィングビデオを設計し、手足を車内に保つことや緩んだ物を固定することなどの特定の「乗車安全」ルールを強調してください。このビデオは、乗り物のエネルギーを反映したダイナミックでエキサイティングなビジュアルスタイルが必要でありながら、安全規則をしっかりと伝え、エネルギッシュでありながら真剣な声でナレーションを行います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを取り入れて、ブリーフィングを印象的で記憶に残るものにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして遊園地の安全ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAI技術を駆使したビデオとAIアバターを活用して、遊園地の魅力的な安全ビデオの制作を効率化します。当社のプラットフォームは、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、従来のビデオ制作の複雑さを大幅に軽減します。
HeyGenは安全トレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なブランドシーン、高品質のナレーション生成、自動キャプションなど、強力な技術機能を提供し、特定のゲスト安全トレーニングや従業員安全プロトコルの作成を容易にします。
HeyGenは遊園地内の様々な種類の安全トレーニングに利用できますか？
もちろんです。HeyGenは遊園地全体で包括的な安全トレーニングに非常に柔軟に対応します。ゲスト安全のためのAIトレーニングビデオ、詳細な機器安全ガイドライン、重要な緊急事態準備指示を、プロフェッショナルなAIスポークスパーソンによって提供できます。
HeyGenを使って安全ガイドラインのための高品質なAIビデオを簡単に制作できますか？
はい、HeyGenはすべての安全ガイドラインのための高品質なAIビデオを非常に簡単に制作できます。直感的なテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、書かれたコンテンツを迅速にプロフェッショナルな安全ビデオに変換し、全体的な安全コミュニケーションを効率的に向上させます。