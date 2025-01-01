AIを活用したアラート処理ビデオで即時コミュニケーションを実現

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、内部コミュニケーションビデオを効率化し、アラートを迅速に管理しましょう。

235/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ネットワークエンジニアや技術サポートチームを対象に、監視システム内で「アラートルールを作成」し「アラートを管理」する方法に焦点を当てた1分間の説明ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルで権威あるトーンで情報を提示し、ビジュアル要素は明確で動的なUIデモンストレーションとベストプラクティスを示します。字幕/キャプションを使用して、重要な技術用語とステップを強調します。
サンプルプロンプト2
運用チームやインシデント対応スペシャリスト向けに、重要なシステム障害時の効果的な「アラート処理」手順を示す2分間のトレーニングビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、現実的なインシデントシナリオと「イベントワークフロー」をシミュレートし、緊急性を感じさせつつも明確で段階的なガイダンスを提供します。音声は魅力的で安心感を与え、冷静で構造化された対応を強調します。
サンプルプロンプト3
内部コミュニケーション担当者やチームリーダー向けに、緊急の全社的な更新のための即時「ビデオアラート」の力を強調する45秒の簡潔な発表ビデオを作成してください。このビデオは視覚的に魅力的でクイックカットスタイルを採用し、即時の影響と明確さを強調し、「スケジュールメッセージング」がどのように簡単に展開できるかを示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、メッセージがさまざまな内部コミュニケーションチャネルに最適化されるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アラート処理ビデオの作成方法

プロフェッショナルなビデオアラートを迅速かつ効率的に作成し、組織全体に重要な情報を明確に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
アラートのための重要な情報をアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを簡単に話し言葉に変換し、ビデオメッセージの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
アラートメッセージを伝えるのに適したAIアバターを選び、内部コミュニケーションビデオにプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ボイスオーバーと詳細を追加
必要に応じてカスタムボイスオーバーを生成するか、自分で録音してアラートを洗練させます。アラート処理に関連するすべての重要な詳細が明確に表現され、視覚的な補助でサポートされていることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと配信
アラートビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。プロフェッショナルなビデオアラートは、チームへのビデオメッセージとして送信する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アラート通知のための迅速なビデオメッセージを制作

.

緊急アラート通知のための簡潔で魅力的なビデオメッセージを即座に作成し、内部チャネル全体での明確さとタイムリーな伝達を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアラート処理ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用した魅力的なビデオアラートに変換することで、ユーザーが迅速にアラート処理ビデオを作成できるようにします。これにより、効果的なアラート処理のための重要な情報の伝達が大幅に簡素化されます。

HeyGenはビデオアラートの設定にどのような機能を提供しますか？

ビデオアラートの設定には、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ブランドの一貫性を保つためのブランディングコントロール、動的なボイスオーバーを生成する機能を提供します。また、スケジュールメッセージングを活用して、必要なタイミングでこれらの重要な内部コミュニケーションビデオを配信することができます。

HeyGenは緊急通知のためのビデオメッセージ作成を支援できますか？

はい、HeyGenは緊急アラート通知のためのビデオメッセージ作成に最適です。AIアバターを使用した明確で簡潔なビデオを迅速に生成し、既存のイベントワークフローに組み込んでアラートをより効果的に管理できます。

HeyGenは内部コミュニケーションのためのビデオアラート管理プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenは、内部コミュニケーションのためのビデオメッセージを作成しカスタマイズするための集中プラットフォームを提供することで、ビデオアラート管理を強化します。豊富なメディアライブラリとテキストからビデオへの機能により、チームにとって情報豊かで魅力的なビデオメッセージを効率的に送信できます。