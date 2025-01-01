効果的な意識向上のためのアルコールプログラムビデオを作成

AIアバターを使用してメッセージを伝えるプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
成人と地域団体を対象に、アルコール使用障害の複雑さを詳しく説明する60秒の教育ビデオを制作してください。このプロフェッショナルな品質のビデオは、HeyGenのリアルなAIアバターが落ち着いた共感的なナレーションを行い、情報豊かな画面上のテキストと真剣で反省的な音楽トラックを組み合わせて、理解とスティグマの解消を促します。
サンプルプロンプト2
アルコール依存症からの回復を求める個人とその支援ネットワークを対象に、希望に満ちた30秒の証言スタイルのビデオを作成してください。温かく励ましのあるビジュアルと高揚感のある背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、行動と希望を促す短い回復の旅を描きます。
サンプルプロンプト3
新しいアルコール支援プログラムのユニークな利点を効果的に紹介する、潜在的なプログラム参加者と資金提供者を対象とした90秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、明確で説得力のあるナレーションと鮮明なグラフィックを用いて、プログラムの主要な特徴と成功事例を強調し、回復と幸福の促進へのコミットメントを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アルコールプログラムビデオの作成方法

複雑なトピックを魅力的でアクセスしやすいものにするために、アルコール意識向上と教育プログラムのための説得力のあるプロフェッショナル品質のAI駆動ビデオコンテンツを開発します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アルコール意識向上プログラムのための教育メッセージや意識向上スクリプトを作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、コンテンツを瞬時にビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
メッセージを伝えるために多様な「AIアバター」から選択します。これにより、AI駆動のビデオコンテンツと薬物乱用教育ビデオにプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチが加わります。
3
Step 3
キャプションとアクセシビリティを追加
ビデオに「字幕/キャプション」を自動的に追加して、アクセシビリティと理解を向上させます。これは、アルコール使用障害や回復のような敏感なトピックを扱うプロフェッショナル品質のビデオにとって重要です。
4
Step 4
配信のためにエクスポート
魅力的なビデオコンテンツが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して、どのプラットフォームにも最適化します。すべてのアルコール意識向上プログラムのためにプロフェッショナル品質のビデオを効果的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

予防トレーニングのエンゲージメントを向上

動的なAIビデオコンテンツを通じて、アルコール予防と介入トレーニングにおける視聴者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアルコール意識向上ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、プロフェッショナル品質のアルコール意識向上プログラムや薬物乱用教育ビデオを効率的に作成する力をユーザーに提供します。AIアバターとAI音声を活用したビデオコンテンツ生成により、インパクトのあるメッセージの制作を簡素化します。

HeyGenはどのようなAI機能を提供して、効果的な薬物予防ビデオを開発しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと表現力豊かなAI音声を含む強力なAI機能を提供し、効果的な薬物予防ビデオの開発に最適です。また、ビデオテンプレート機能を利用して、プロフェッショナル品質のAIトレーニングビデオや教育コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはアルコール依存症と回復に関するビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、アルコール依存症、治療、回復に焦点を当てた敏感で情報豊かなビデオの作成を支援します。AI駆動のツールを使用して、重要な薬物乱用教育ビデオのための魅力的なビデオコンテンツを制作します。

HeyGenはアルコール意識向上キャンペーンのための魅力的なビデオコンテンツの作成に適していますか？

HeyGenは、さまざまなアルコール意識向上キャンペーンや若者意識向上キャンペーンのための魅力的なビデオコンテンツの作成に完全に適しています。AIアバターとAI音声を含むAI駆動のツールにより、メッセージがプロフェッショナルでインパクトのあるものになります。