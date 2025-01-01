AIリテラシービデオを簡単に作成
複雑な概念をHeyGenのスクリプトからのテキストビデオで魅力的で高品質なトレーニングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
AIビデオプラットフォームがマーケティングチームのコンテンツ作成をどのように効率化するかを示す90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルには、モダンで洗練されたグラフィックとアニメーションテキストオーバーレイを取り入れ、ワークフローを示し、プロフェッショナルで権威ある声を添えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と多様なテンプレート＆シーンを活用して、高品質なトレーニングビデオの迅速な制作を紹介します。
高校生向けに、AIの身近な応用を紹介する45秒の教育ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、メディアライブラリ/ストックサポートからの実例を使用し、親しみやすく会話調の声でサポートします。すべての視聴者がアクセスできるように、HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、この魅力的なAIストーリーテリング作品を作成してください。
企業のL&Dチーム向けに、グローバルチーム向けの高度なAIリテラシービデオを作成するプロセスを示す2分間のトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルで詳細にし、ステップバイステップのデモンストレーションを特徴とし、明確で指導的なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、影響力のあるトレーニングビデオを作成するための包括的なガイドを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIリテラシービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ作成を活用する先進的なAIビデオプラットフォームです。これにより、技術的なスキルがなくても、魅力的で高品質なトレーニングビデオや説明ビデオを迅速に開発できます。
HeyGenは教育コンテンツのカスタムビデオテンプレートとブランディングをサポートしますか？
はい、HeyGenはカスタムビデオテンプレートとロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、教育ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。これは、L&Dチームがオーダーメイドのトレーニングビデオを作成するのに理想的です。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語AIビデオ作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenのAIビデオ作成ツールには、高度な多言語ナレーションと自動字幕生成が含まれており、コンテンツのシームレスなローカライズを可能にします。これにより、グローバルチームは多様な視聴者に響く魅力的なビデオを制作できます。
HeyGenはプロフェッショナルな用途のために高品質なトレーニングビデオをどのように保証しますか？
HeyGenはプロフェッショナルな出力を目的としたAIビデオプラットフォームで、リアルなAIアバター、クリアなナレーション生成、高解像度のエクスポートなどの機能を提供します。これらの機能により、作成されたすべてのトレーニングビデオが魅力的であるだけでなく、プロフェッショナルな品質基準を満たすことを保証します。