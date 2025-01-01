AI効率でアジャイル概要ビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して魅力的なアジャイルトレーニングビデオを生成し、チームのために複雑な概念を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エグゼクティブマネジメント向けに、ウォーターフォールからアジャイルへの重要な移行を説明する90秒のハイレベルビデオを制作し、テキストからビデオへのスクリプトから生成された洗練されたビジュアルと権威あるトーンを特徴とし、すべての重要なポイントを明確な字幕/キャプションで強調します。
スクラムに新しいプロジェクトチームを対象にした45秒のダイナミックなビデオを開発し、スクラムの紹介ビデオとアジャイルチームの役割を概説し、活気あるテンプレートとシーン、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、エネルギッシュで説明的なビジュアルスタイルを維持し、明確で簡潔なオーディオを提供します。
すべての従業員を対象にアジャイルマインドセットを育むための30秒のインスパイアリングビデオを生成し、AIアバターを使用した高揚感のあるビジュアルスタイルで、さまざまなアスペクト比でエクスポートしてリーチを最大化し、アジャイルトレーニング中のモチベーションを高める力強いボイスオーバーで補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアジャイル概要ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、プロフェッショナルで魅力的なアジャイル概要ビデオの作成を簡素化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、アジャイルトレーニングや手法の説明のためのハイレベルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenでAIトレーニングビデオにAIスポークスパーソンを使用できますか？
はい、HeyGenではリアルなAIスポークスパーソンとAIアバターをトレーニングビデオに統合できます。この機能は、AIトレーニングビデオやアジャイル学習コンテンツのエンゲージメントを高め、明確なメッセージを伝えるのに役立ちます。
HeyGenはアジャイルチームのためのビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、無料のテキストからビデオへのジェネレーター、AIキャプションジェネレーター、自然なボイスオーバー生成などの強力な機能を提供し、ビデオ制作を効率化します。これらのAI技術を活用することで、アジャイルチームは短時間で高品質なビデオレッスンやリフレッシャーを迅速に作成できます。
HeyGenは複雑なアジャイル手法の概念を説明するのにどのように役立ちますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、アジャイル手法やスクラムのような複雑なトピックのハイレベルなビデオ説明を簡単に制作できます。AIアバターと魅力的なビジュアルを使用して、スクラムの紹介ビデオを作成したり、アジャイルの原則を強調したりして、チームを効果的に教育できます。