エグゼクティブマネジメント向けに、ウォーターフォールからアジャイルへの重要な移行を説明する90秒のハイレベルビデオを制作し、テキストからビデオへのスクリプトから生成された洗練されたビジュアルと権威あるトーンを特徴とし、すべての重要なポイントを明確な字幕/キャプションで強調します。
スクラムに新しいプロジェクトチームを対象にした45秒のダイナミックなビデオを開発し、スクラムの紹介ビデオとアジャイルチームの役割を概説し、活気あるテンプレートとシーン、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、エネルギッシュで説明的なビジュアルスタイルを維持し、明確で簡潔なオーディオを提供します。
すべての従業員を対象にアジャイルマインドセットを育むための30秒のインスパイアリングビデオを生成し、AIアバターを使用した高揚感のあるビジュアルスタイルで、さまざまなアスペクト比でエクスポートしてリーチを最大化し、アジャイルトレーニング中のモチベーションを高める力強いボイスオーバーで補完します。
アジャイル概要ビデオの作成方法

AI技術を活用して、プロフェッショナルで魅力的なアジャイル概要ビデオを迅速に制作し、複雑な概念を明確にし、チームの理解を深めます。

1
Step 1
アジャイル概要スクリプトを作成
まず、*アジャイル概要ビデオを作成*するためのスクリプトを作成し、重要な概念に焦点を当てます。その後、HeyGenの*スクリプトからのテキストからビデオ*機能を使用して、書かれたコンテンツを瞬時にダイナミックなビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様なリアルな*AIアバター*から選択し、*AIスポークスパーソン*として設定します。これらのデジタルプレゼンターは、カメラや俳優を必要とせずに、プロフェッショナルにアジャイルコンテンツを伝えます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとボイスオーバーを追加
関連するストックメディアやメディアライブラリからのアップロードを組み込んで、*魅力的な概要ビデオ*を強化します。また、自然な*ボイスオーバー生成*を行い、特定のポイントを強調したり、補足的なオーディオを追加したりできます。
4
Step 4
キャプションとブランディングでエクスポート
プロフェッショナルな*アジャイル手法*の概要を自動*字幕/キャプション*を追加して完成させ、アクセシビリティとインパクトを高めます。仕上がったら、希望のフォーマットとアスペクト比で*エクスポート*し、共有の準備を整えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアジャイル概要ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、プロフェッショナルで魅力的なアジャイル概要ビデオの作成を簡素化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、アジャイルトレーニングや手法の説明のためのハイレベルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenでAIトレーニングビデオにAIスポークスパーソンを使用できますか？

はい、HeyGenではリアルなAIスポークスパーソンとAIアバターをトレーニングビデオに統合できます。この機能は、AIトレーニングビデオやアジャイル学習コンテンツのエンゲージメントを高め、明確なメッセージを伝えるのに役立ちます。

HeyGenはアジャイルチームのためのビデオ制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、無料のテキストからビデオへのジェネレーター、AIキャプションジェネレーター、自然なボイスオーバー生成などの強力な機能を提供し、ビデオ制作を効率化します。これらのAI技術を活用することで、アジャイルチームは短時間で高品質なビデオレッスンやリフレッシャーを迅速に作成できます。

HeyGenは複雑なアジャイル手法の概念を説明するのにどのように役立ちますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、アジャイル手法やスクラムのような複雑なトピックのハイレベルなビデオ説明を簡単に制作できます。AIアバターと魅力的なビジュアルを使用して、スクラムの紹介ビデオを作成したり、アジャイルの原則を強調したりして、チームを効果的に教育できます。