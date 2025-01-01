命を救うスキルのためのAED指導ビデオを作成
突然の心停止に備えて心臓緊急対応チームを準備しましょう。リアルなAIアバターを使用した説得力のある緊急準備ビデオを作成し、効果的なトレーニングを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
職場の安全担当者や初動対応者向けに、リアルなビジュアルと簡潔な対話を特徴とする「AEDの実践」シナリオを45秒で開発します。この緊急かつ制御されたプレゼンテーションは、HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なキャラクター描写を行います。
アウトドア愛好者やスポーツコーチを対象に、アウトドア＆ポータブルAEDの使用に焦点を当てた実用的な30秒の指導ビデオを作成し、エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を取り入れます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、アウトドアの設定を強化します。
突然の心停止の「生存者の物語」を共有する感動的な60秒の公共意識ビデオを制作し、潜在的なAED購入者や広範な意識向上キャンペーンを対象に、感情的なインタビュー形式のビジュアルと穏やかな背景音楽を採用します。HeyGenを通じて字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAED & CPRリフレッシャートレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、AEDとCPRのリフレッシャートレーニング用のプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に生成できます。これにより、重要な緊急準備コンテンツの効率的な制作が可能になります。
HeyGenでどのような種類のAED指導ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、大人と子供向けの「AEDの実践」から、これらの命を救うデバイスの動作説明まで、幅広いAED指導ビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、突然の心停止対応シナリオを効果的に示すことができます。
HeyGenで作成した教育ビデオを心臓緊急対応チーム用にブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、AED指導ビデオにロゴや特定の色を組み込むことができます。これにより、心臓緊急対応チームのトレーニング資料の一貫性とプロフェッショナリズムが確保されます。
HeyGenは緊急準備の多様なコンテンツをどのようにサポートしますか？
HeyGenは「アウトドア＆ポータブルAED」の使用や一般的な「CPRの実践」デモンストレーションなど、さまざまな緊急準備ビデオを効率的に制作することを可能にします。音声生成や字幕サポートなどの機能により、すべての教育ビデオでメッセージが明確でアクセスしやすくなります。