管理サポートトレーニングビデオを作成：チームスキルを向上

管理スキルを向上させ、魅力的なトレーニングビデオでチームを整合させましょう。AIアバターを使用してシームレスなオンデマンド学習を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存の管理スタッフ向けに、新しいプロジェクト管理ソフトウェアでの「技術的熟練度」を向上させるための1分間のトレーニングビデオをデザインしてください。クリーンで画面録画を多用したビジュアルスタイルと明確な注釈を伴い、簡潔でステップバイステップの声を添えます。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、複雑な手順の「知識共有」を促進します。
管理職や経験豊富なスタッフを対象に、「パワースキル」のプロフェッショナル開発を促進する90秒のビデオを制作してください。効果的なコミュニケーションや紛争解決などのスキルを取り上げ、ダイナミックなインタビュー形式のビジュアルアプローチとアニメーションインフォグラフィックス、アップビートな背景音楽を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、専門家の洞察を迅速に魅力的な「トレーニングビデオ」に変換します。
複数のエグゼクティブのスケジュールを管理する管理アシスタント向けに、2分間の「従業員トレーニングビデオ」を開発してください。高度な「時間管理」技術と「複雑なカレンダー管理」に焦点を当て、視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルでクリーンかつ効率的であり、実用的な戦略を落ち着いた権威ある声で示し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して構造化された洗練されたプレゼンテーションを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

管理サポートトレーニングビデオの作成方法

管理職向けに魅力的でオンデマンドのトレーニングビデオを開発し、スキルを向上させ、ワークフローを効率的に合理化します。

1
Step 1
スクリプトとアウトラインを作成
カバーしたい主要な管理スキルやプロセスをアウトライン化することから始めます。その後、ビデオ用の詳細なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、書かれたコンテンツをビデオシーンに簡単に変換でき、生産時間を節約できます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
トレーニングコンテンツを視覚的に表現するための適切なテンプレートやシーンを選択します。HeyGenの多様なAIアバターの中から選び、情報を明確かつプロフェッショナルに提示することで、教育ビデオの魅力を高めます。
3
Step 3
ナレーションを追加し、コンテンツを洗練
HeyGenのナレーション生成を使用して、スクリプトにプロフェッショナルなナレーションを生成します。明確さと正確さを確保し、必要なビジュアルや画面録画を統合します。すべての学習者のためにアクセシビリティを向上させるために字幕/キャプションを使用します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートし配布
トレーニングビデオが完成したら、HeyGenを使用してさまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。これにより、管理サポートトレーニングビデオがシームレスに展開できるようになり、チームに貴重なオンデマンドトレーニングを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な管理手順を明確化

複雑な管理タスクやポリシーを明確で理解しやすいトレーニングビデオに簡素化し、すべての従業員の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な管理サポートトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化する強力なトレーニングビデオメーカーです。これにより、チームは広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、迅速に管理サポートトレーニングビデオを作成できます。

管理職向けのオンデマンド従業員トレーニングビデオにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenを使用することで、組織は管理職向けの高品質でオンデマンドのトレーニングビデオを簡単に制作できます。カスタムブランディングコントロールやAIアバターなどの機能を活用することで、効果的な知識共有とプロフェッショナル開発を促進します。

HeyGenは管理スキルトレーニングビデオの品質を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、ナレーション生成、字幕、豊富なメディアライブラリなどのツールを提供し、プロフェッショナルで明確な管理スキルトレーニングビデオを作成します。このアプローチにより、複雑なトピックを効果的に伝え、技術的熟練度を向上させる優れたトレーニングビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにして知識共有を促進し、管理サポートチームを整合させますか？

HeyGenは、管理サポート向けの一貫したチュートリアルスタイルのビデオコンテンツを簡単に作成できるようにし、全員が同じ高品質の教育リソースを受け取ることを保証します。ビデオ作成プロセスを標準化することで、チームを整合させ、全体的な管理サポートトレーニングを向上させます。