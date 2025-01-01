簡単にコンバージョンする広告コピーライティング動画を作成
広告動画を迅速に作成し、パフォーマンスを向上させます。スクリプトからのテキスト動画機能を活用してキャンペーンを最適化し、より多くのコンバージョンを達成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやeコマースブランドを対象にした45秒の洗練された動画広告を作成し、『AIスポークスパーソン』が『ソーシャルメディアエンゲージメント』を向上させる力を示します。動画には、プロフェッショナルで親しみやすい『AIアバター』が架空の商品に対する説得力のあるセールスピッチを行い、明確で聞き取りやすいナレーションが流れます。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、AIアバターのリアルな表情と動きを強調し、HeyGenの強力な『AIアバター』機能が広告キャンペーンをパーソナライズする能力を示します。
コンテンツエージェンシーや広告コピーライター向けに、60秒の情報豊かな動画をデザインし、HeyGenを使用してシンプルなスクリプトを魅力的な『ビデオ広告』に変える方法を明らかにします。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで説明的で、画面にスクリプトが表示され、ダイナミックなテキストアニメーションと洗練された『テキスト読み上げ』音声で完全に制作された動画にシームレスに移行する様子を示します。権威あるが親しみやすいAIのナレーションがプロセスを案内し、HeyGenの『スクリプトからのテキスト動画』機能を強調し、効率的なコンテンツ生成を実現します。
パフォーマンスマーケターや広告アナリストを対象にした30秒の簡潔なプロモーション動画を制作し、HeyGenが『キャンペーンを最適化』して『より多くのコンバージョン』を達成する方法を強調します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型でインパクトがあり、さまざまな広告クリエイティブと異なるコールトゥアクションの間で素早いカットを使用し、パフォーマンスの向上を示すオンスクリーン統計を伴います。エネルギッシュなナレーションが効率性を強調し、完璧に同期された『字幕/キャプション』が音声なしでも重要なメッセージを伝え、HeyGenの強力な『字幕/キャプション』サポートが広告のリーチを最大化する様子を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な動画広告を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはAIを活用したツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、効率的に広告動画を作成する力を提供します。既製のビデオテンプレートとAIスクリプトジェネレーターを活用して、注目を集め、より多くのコンバージョンを促進する魅力的な広告クリエイティブを迅速に開発できます。
HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、魅力的な広告コピーライティング動画を生成しますか？
HeyGenはダイナミックな動画広告を生成するための包括的なクリエイティブユーティリティスイートを提供します。AIアバター、カスタムナレーション、テキスト読み上げ機能を活用して、説得力のあるストーリーを作成できます。ブランドコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、広告コピーライティング動画をさらに強化します。
HeyGenは私の動画広告キャンペーンをより良いソーシャルメディアエンゲージメントのために最適化できますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせた多様な動画広告を作成することで、キャンペーンを最適化するのを助けます。アスペクト比のリサイズや魅力的なコールトゥアクション要素などの機能を活用することで、ソーシャルメディアエンゲージメントを大幅に向上させ、マーケティング目標を達成できます。
AIアバターとAIスポークスパーソンは、HeyGenでどのようにして広告動画を強化しますか？
HeyGenのAIアバターとAIスポークスパーソンは、従来の写真撮影を必要とせずに、広告動画にプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。リアルな表情と多様な外見でスクリプトを生き生きとさせ、広告クリエイティブをよりインパクトのあるものにし、視聴者に親しみやすくします。