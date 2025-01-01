職場安全のためのアクティブシューター安全ビデオを作成
AIアバターを使用して作成されたダイナミックなビデオを通じて、従業員に重要な生存トレーニングを提供し、職場の安全を確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
緊急避難経路と即時行動の重要性を概説する45秒の公共安全アナウンスを作成してください。このビデオはコミュニティメンバーを対象としており、アニメーショングラフィックスを使用したダイナミックなビジュアルと緊急かつ情報豊かな音声トーンを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を明確かつ効果的に提示します。
アクティブシューターの状況での即時の行動を一般の人々に説明する30秒の簡潔なガイドを作成し、「911」にできるだけ迅速かつ安全に電話することを強調します。ビデオは迅速でインパクトのあるもので、直接的な言葉遣いと、危機時に最大限の理解を得るためにHeyGenが生成する目立つ字幕を使用します。
緊急時の「止血」などの基本的な応急処置技術を詳述する、ファーストレスポンダーと訓練を受けたスタッフ向けの90秒のトレーニングモジュールを設計してください。視覚および音声スタイルはステップバイステップのデモンストレーションであり、権威ある声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに構成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアクティブシューター安全ビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、職場トレーニングのためのプロフェッショナルなアクティブシューター安全ビデオを効率的に作成する力を組織に提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、スクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換し、従業員に重要な安全手順を教育できます。
HeyGenは「逃げる、隠れる、戦う」戦略をカバーするトレーニングビデオの開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、「逃げる、隠れる、戦う」などの重要な戦略を詳述する包括的なアクティブシュータートレーニングビデオを開発するための理想的なプラットフォームです。私たちのプラットフォームを使用して、生存プロトコルを明確に伝え、アクティブシューターの状況に対する全体的な安全準備を強化できます。
HeyGenは私の組織向けにアクティブシュータートレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、組織の特定のニーズに合わせてアクティブシュータートレーニングビデオを調整するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色を組み込むことができ、メディアライブラリを活用して緊急避難経路やその他の公共安全ガイダンスを効果的に示す関連ビジュアルを使用できます。
HeyGenはアクティブシューター安全ビデオがすべての従業員にアクセス可能であることをどのように保証しますか？
HeyGenは、すべてのアクティブシューター安全ビデオに自動的に字幕を生成することでアクセシビリティを優先しています。さらに、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートしており、重要な安全メッセージが異なるデバイスやプラットフォームを通じてすべての従業員に届くことを保証します。