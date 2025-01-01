チームを引き込むアクティブリスニングビデオを作成

HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、魅力的なアクティブリスニングビデオでチームのコミュニケーションスキルを変革しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業およびカスタマーサービス担当者向けに、実践的なコミュニケーションスキルとアクティブリスニング技術に焦点を当てた60秒の魅力的なトレーニングモジュールを作成してください。ダイナミックで指導的な視覚スタイルを採用し、プロフェッショナルなボイスオーバーでサポートされたクリーンな画面テキストを提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を活用して、すべての学習者に明確さとアクセス性を確保してください。
サンプルプロンプト2
将来のリーダーやマーケティング専門家向けに、リーダーシップスキルにおけるアクティブリスニングビデオの影響を示す30秒のモチベーショナルショートを制作してください。ビデオはモダンで視覚的に魅力的な美学を採用し、簡潔なメッセージと控えめなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速に洗練された影響力のある作品を構築してください。
サンプルプロンプト3
個人およびプロフェッショナルなコミュニケーションを改善したいと考えている人を対象に、アクティブリスニングビデオを作成することで、50秒の公共サービスアナウンスメントを開発してください。インスピレーションを与える暖かい視覚スタイルを特徴とし、視聴者に直接語りかける親しみやすいAIスポークスパーソンを起用し、メッセージが広く共鳴するようにします。HeyGenのAIアバターをスポークスパーソンに起用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム全体での広範な共有を確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アクティブリスニングビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、AIアバターとダイナミックなボイスオーバーを備えた効果的なコミュニケーションスキルを向上させるインパクトのあるアクティブリスニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
「アクティブリスニングビデオテンプレート」を選択するか、直接スクリプトを入力して始めます。HeyGenは、作成プロセスを迅速に開始するためのさまざまな「テンプレートとシーン」を提供しています。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」から選んでコンテンツを生き生きとさせます。これらのバーチャルプレゼンターは、コミュニケーションスキルを向上させるシナリオを効果的に示すことができます。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加する
自然な「AIボイスオーバー」で明確さと魅力を高めます。自動的に字幕を生成して、メッセージがすべての視聴者にアクセス可能で理解されるようにします。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポートする
プロジェクトを完成させ、希望のアスペクト比で「魅力的なアクティブリスニングビデオ」を「エクスポート」します。トレーニングや内部コミュニケーションのためにビデオを共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なコミュニケーションスキルビデオを制作

AIアバターとボイスオーバーを使用して、チームのコミュニケーションやカスタマーサービススキルのトレーニングに最適な簡潔でインパクトのあるビデオを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはアクティブリスニングビデオを通じてどのようにコミュニケーションスキルを向上させますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して魅力的なアクティブリスニングビデオを作成でき、チーム内のコミュニケーションスキルを向上させるのに重要です。これらのビデオは、営業トレーニング、カスタマーサービス、リーダーシップスキルの開発に役立ちます。

HeyGenはアクティブリスニングビデオを迅速に作成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはアクティブリスニングビデオに適したテンプレートを含むさまざまなテンプレートを提供しており、迅速なコンテンツ作成を可能にします。直感的なプラットフォームにより、マーケターやHRチームがプロフェッショナルなAIトレーニングビデオを効率的に制作できます。

アクティブリスニングビデオを効果的にするためにAIアバターとAIボイスオーバーはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのリアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバーは、アクティブリスニングビデオを生き生きとさせ、より魅力的で親しみやすいものにします。この機能により、メッセージが深く共鳴し、より良い理解を促進します。

HeyGenはアクティブリスニングビデオに字幕やブランディングを追加できますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕とキャプションをサポートしており、アクティブリスニングビデオのアクセシビリティと理解を向上させます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。