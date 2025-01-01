シームレスな合併のための買収発表ビデオを作成

ターゲットオーディエンス向けにプロフェッショナルなブランディングコントロールを備えた魅力的なビデオ発表を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家および主要な利害関係者向けに、戦略的買収の詳細を伝える60秒の正式な発表ビデオを開発してください。視覚および音声スタイルは洗練されて自信に満ちたものであり、統合された企業のシナジーと長期的なビジョンを強調します。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを伝え、この重要な買収発表に現代的で魅力的なタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
既存のユーザーベースに対して、最近の買収のポジティブな利点を明確に伝える30秒の顧客向けビデオを制作してください。トーンはフレンドリーで親しみやすく、明るく楽観的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、顧客を安心させ、サービスの向上を強調する温かく魅力的なナラティブを作成します。
サンプルプロンプト3
買収による新しいブランドアイデンティティに興味を引くための15秒のダイナミックなソーシャルメディアティーザーをデザインしてください。この短いビデオは、クイックカットとモダングラフィックスで視覚的に魅力的であり、一般の人々や潜在的な顧客の間で興奮を引き起こします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、さまざまなプラットフォームで注目を集める高インパクトのビジュアルストーリーを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

買収発表ビデオの作成方法

利害関係者や一般の人々に明確でブランド化されたメッセージで情報を提供するために、迅速かつプロフェッショナルにインパクトのある買収発表ビデオを作成します。

Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトを書く
プロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、買収発表のスクリプトを貼り付けてください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
Step 2
AIアバターとブランディングでパーソナライズ
メッセージを伝えるAIアバターを選択し、その外見や声をカスタマイズします。ブランドの色、フォント、ロゴを簡単に適用して、一貫した外観を作り出します。
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーで強化
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加するか、自分のものをアップロードして発表を豊かにします。魅力的なボイスオーバーを生成して、メッセージが明確に伝わるようにします。
Step 4
マルチチャネル配信用にエクスポート
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディア、メールキャンペーン、内部コミュニケーションでターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

戦略的な会社の更新を伝える

従業員、利害関係者、顧客に会社の買収と将来の戦略的方向性を知らせるための明確で説得力のあるビデオメッセージを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインパクトのある買収発表ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIを活用して、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供し、効果的なビジュアルと強力なブランディングでメッセージを伝える魅力的な買収発表ビデオを迅速に作成するのを支援します。

HeyGenを使用した会社買収ビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のブランド要素を簡単に組み込むことができ、買収発表がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはどのようにして利害関係者へのビデオ発表のリーチと明確さを向上させますか？

HeyGenは、字幕と柔軟なアスペクト比を備えた明確でプロフェッショナルなビデオ発表を作成するのを支援し、ソーシャルメディアやメールマーケティングなどのさまざまな配信チャネルに適した形でターゲットオーディエンスや利害関係者に効果的にコミュニケートします。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ発表の作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから洗練された発表ビデオを簡単かつ効率的に生成することで、ビデオ作成を大幅に簡素化します。