Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な買掛金スタッフ向けに、60秒の詳細な指導ビデオを作成し、「インテリジェントOCR」技術を使用した効率的な「ベンダー請求書」処理に焦点を当てます。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、明確なステップバイステップの画面録画を示し、落ち着いた専門的な声のナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを利用して、情報を明確かつ一貫して提示します。
全社員向けに、効果的な「経費管理」と「従業員経費」の適切な手続きを強調する30秒の魅力的な啓発ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、素早いカットと共感できるシナリオを用い、エネルギッシュで励みになる声をサポートにします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、自然な音声ナレーションでアクセシビリティと理解を向上させます。
APマネージャーとトレーナー向けに、買掛金内のさまざまな「会計プロセス」の完全な「学習パス」を詳述する50秒の包括的な概要ビデオを設計します。インフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションで複雑なワークフローを説明し、権威あるが親しみやすい声でバックアップします。HeyGenによって生成された字幕/キャプションをすべての音声コンテンツに含め、最大の理解を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして買掛金研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、買掛金研修ビデオを簡単に作成できるようにします。重要な会計プロセスやベンダー請求書の学習パス開発を効率化します。
HeyGenは経費管理研修をどのように強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、経費管理と従業員経費に関する魅力的な研修を生成し、支払いプロセスとポリシーの明確なコミュニケーションを確保します。テンプレートとシーンを利用してダイナミックなコンテンツを作成します。
ベンダー請求書手続きの研修にAIアバターが提供する利点は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、ベンダー請求書手続きや支払いプロセスの研修に一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。請求書の検証や会計配分のような複雑なトピックに対して明確な指示を提供するのに役立ちます。
HeyGenは組織全体での一貫した財務管理研修をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、財務管理研修ビデオにロゴや色を使用してブランドの一貫性を維持することを可能にします。購入注文の請求書や支払いジャーナルなどのトピックのモジュールを簡単に作成および更新し、チームに統一された学習体験を提供します。