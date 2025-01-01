取引を勝ち取るアカウントプランニングビデオを作成
HeyGenの強力なAIアバターを活用して、動的なビデオでアカウントプランニングの時間を節約し、エンゲージメントを高めましょう。
営業オペレーションおよびトレーニング部門向けに、アカウントプランニングテンプレートのカスタマイズと展開のプロセスを詳細に説明する1.5分の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明確でチュートリアルベースで、画面共有要素とクリーンなトランジションを特徴とし、知識豊富なナレーションを提供します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に生成され、書かれた指示をアクセスしやすいビジュアルガイドに変換します。
マーケティングおよび営業チームを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、クロスファンクショナルな整合性と戦略的コミュニケーションのためのプランニングビデオの力を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、モチベーションを高めるもので、クイックカット、インパクトのあるビジュアル、そして高揚感のあるサウンドトラックを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、明確でインスピレーションを与えるメッセージを伝え、簡潔なビデオベースのプランニングの利点を強調します。
グローバル営業チームおよび主要な利害関係者向けに設計された2分間の詳細なビデオを作成し、成功したアカウントプランニング戦略とその測定可能な成果を説明します。ビジュアルスタイルは包括的でありながら理解しやすく、プロフェッショナルなデータビジュアライゼーションと明確な説明を特徴とします。多様なオーディエンスに最大限のアクセスと理解を確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能をすべての音声コンテンツに使用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して魅力的なアカウントプランニングビデオを作成できますか？
HeyGenは高度なAIアバターと無料のテキストからビデオ生成機能を利用して、アカウントプランニングビデオの作成プロセスを効率化します。これにより、ユーザーはスクリプトを迅速にプロフェッショナルなプランニングビデオに変換し、利害関係者のプレゼンテーションを強化できます。
HeyGenはアカウントプランニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはカスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロール、そして多用途なテンプレートとシーンを提供し、アカウントプランニングビデオをカスタマイズします。AIビデオジェネレーターは、さまざまなプラットフォーム向けにシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートも可能にします。
HeyGenは効果的なアカウントプランニングビデオのためにAI音声とビジュアル要素をどのように支援しますか？
HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーを提供するAIボイスアクターを統合し、アカウントプランニングビデオのエンゲージメントを高めるために自動字幕/キャプションを追加します。さらに、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにより、あらゆるプランニングシナリオに視覚的に豊かなコンテンツを提供します。
HeyGenは私の営業チームが個別のアカウントプランニングコンテンツを効率的に作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とAIアバターは、営業チームが個別のアカウントプランニングビデオを迅速に作成するのを支援します。この機能により、時間を節約し、すべての利害関係者のプレゼンテーションでエンゲージメントを高めることができます。