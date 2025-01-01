アカウント管理ビデオを作成してKAMの成功を促進
主要アカウントを成長させ維持します。AIアバターを使用して戦略的アカウントプランビデオを迅速に作成し、信頼できるアドバイザーとなり、顧客の未来を共に創造します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なアカウントマネージャー向けに、戦略的アカウントプランの開発と効果的なQBRの実施に関するベストプラクティスを強調する60秒のビデオが必要です。このビデオは、データ駆動型のグラフィックスを備えた洗練された情報スタイルを採用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して詳細なコンテンツを包括的なプレゼンテーションに変換し、権威あるが励みとなるトーンを持たせます。
営業およびアカウント管理リーダーシップ向けに、主要アカウントを成長させ維持し、競争優位性を達成するための重要な戦略を示すインパクトのある30秒のビデオを制作します。このビデオは、ダイナミックでテンポの速い視覚スタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、メッセージを簡潔かつ記憶に残る形で伝えるために魅力的なAIアバターを特徴とし、迅速な消費に最適化されています。
すべてのアカウント管理プロフェッショナル向けに、スキルを開発し包括的なKAMビデオライブラリに貢献するための50秒の教育ビデオの作成を探求します。このプロジェクトは、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用してコンテンツを効果的に構成し、画面上のテキストハイライトとプロフェッショナルなプレゼンターを使用して簡単に理解できるようにする、現代的でクリーンな視覚スタイルを求めています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちの主要アカウント管理戦略を強化できますか？
HeyGenは、主要アカウント管理プログラムのための魅力的なアカウント管理ビデオを作成し、顧客関係を強化する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、戦略的アカウントプランを効率的に伝え、KAM成功戦略を向上させます。
HeyGenでどのような種類のアカウント管理ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、パーソナライズされたQBRから包括的なアカウントプランの要約まで、多様なアカウント管理ビデオを簡単に作成できます。HeyGenのテンプレートとブランディングコントロールを使用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持しながら、価値あるKAMビデオライブラリを構築します。
HeyGenは戦略的アカウントプランのビデオ作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenは戦略的アカウントプランのためのアカウント管理ビデオの作成を大幅に簡素化します。AIアバターと強力なテキストからビデオへの機能、さらに自動ボイスオーバー生成と字幕を組み合わせることで、コミュニケーションにおいて競争優位性を提供します。
HeyGenはアカウントマネージャーが信頼できるアドバイザーになるのをどのように支援しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを制作し、顧客関係を強化することで、アカウントマネージャーが信頼できるアドバイザーとしてのスキルを開発するのを支援します。AIアバターを使用して、パーソナライズされたビデオで顧客の未来を共に創造し、クライアントとのやり取りを向上させます。