アクセシビリティデザインビデオを作成：簡単で包括的なコンテンツ
HeyGenを使って正確な字幕とキャプションを追加することで、すべてのユーザーにデジタルアクセシブルなビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビデオプロデューサーやマーケティングチームを対象にした90秒の説明ビデオを制作し、障害を持つユーザーのためにコンテンツをアクセシブルにするための包括的な音声説明の必要性を強調してください。ビデオは魅力的で、視覚コンテンツが説明的にナレーションされる短い例を示し、明確で表現力豊かな声を使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が効果的な音声説明の作成をどのように簡素化するかを強調してください。
教育者や企業トレーナー向けに、特にスクリーンリーダーを利用するユーザーを考慮したアクセシブルな指導ビデオのベストプラクティスを示す2分間のチュートリアルスタイルのビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすくプロフェッショナルでありながら、アプローチしやすいものにし、プレゼンターをフィーチャーします。HeyGenの「AIアバター」を利用してコンテンツを提供し、一貫性のある魅力的なバーチャルインストラクターを提供します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングアシスタントを対象にした45秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインし、最初からアクセシブルなビデオコンテンツを作成するための事前制作計画の重要性を強調してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクイックカットを使用し、エネルギッシュな声で、簡略化された計画段階を示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がアクセシビリティを最優先にした計画プロセスをどのように開始できるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアクセシブルなビデオコンテンツを作成するのを助けますか？
HeyGenは、AIアバターや「自動キャプション」などの機能を提供することで、「アクセシブルビデオ」の作成プロセスを簡素化し、「障害を持つユーザー」のための「ビデオアクセシビリティ」を向上させます。
HeyGenはWeb Content Accessibility Guidelinesにどのように対応していますか？
HeyGenは「Web Content Accessibility Guidelines」(WCAG) 準拠をサポートし、「字幕」と「キャプション」生成を提供することで、話されたコンテンツの「トランスクリプト」を提供することができます。これにより、「アクセシブルな指導ビデオ」が包括的になります。
HeyGenのビデオはスクリーンリーダーや支援技術で理解できますか？
はい、HeyGenの強力なテキスト-ビデオ機能により、すべての話された対話が明確に表現され、「キャプション」と「トランスクリプト」として利用可能になり、「スクリーンリーダー」に対する「デジタルアクセシビリティ」の取り組みをより効果的にします。
HeyGenビデオに音声説明を統合するためにどのようなステップを踏むべきですか？
「ビデオアクセシビリティ」のために「音声説明」を効果的に統合するには、HeyGenユーザーは「事前制作」中にビデオスクリプトに詳細なナラティブ説明を直接組み込むことができます。これにより、「障害を持つユーザー」のためにすべての重要な視覚情報が伝えられます。