アクセシビリティデザインビデオを作成：簡単で包括的なコンテンツ

HeyGenを使って正確な字幕とキャプションを追加することで、すべてのユーザーにデジタルアクセシブルなビデオを簡単に作成できます。

サンプルプロンプト1
ビデオプロデューサーやマーケティングチームを対象にした90秒の説明ビデオを制作し、障害を持つユーザーのためにコンテンツをアクセシブルにするための包括的な音声説明の必要性を強調してください。ビデオは魅力的で、視覚コンテンツが説明的にナレーションされる短い例を示し、明確で表現力豊かな声を使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が効果的な音声説明の作成をどのように簡素化するかを強調してください。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けに、特にスクリーンリーダーを利用するユーザーを考慮したアクセシブルな指導ビデオのベストプラクティスを示す2分間のチュートリアルスタイルのビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすくプロフェッショナルでありながら、アプローチしやすいものにし、プレゼンターをフィーチャーします。HeyGenの「AIアバター」を利用してコンテンツを提供し、一貫性のある魅力的なバーチャルインストラクターを提供します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングアシスタントを対象にした45秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインし、最初からアクセシブルなビデオコンテンツを作成するための事前制作計画の重要性を強調してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクイックカットを使用し、エネルギッシュな声で、簡略化された計画段階を示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がアクセシビリティを最優先にした計画プロセスをどのように開始できるかを示してください。
レビュー

アクセシビリティデザインビデオの作成方法

アクセシビリティ機能を生産ワークフローにシームレスに統合することで、障害を持つユーザーを含むすべてのユーザー向けに包括的なビデオコンテンツをデザインします。

1
Step 1
アクセシブルなスクリプトを作成する
メッセージを明確に伝えるだけでなく、視覚要素や潜在的な音声説明の詳細も含めた包括的なスクリプトを作成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、準備したコンテンツを初期ビデオドラフトに変換し、アクセシブルなビデオコンテンツのためにすべての重要な情報が最初から含まれていることを確認します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
メッセージを明確に伝える適切なAIアバターとボイスオーバーを選択します。選択したアバターのジェスチャーや表情がナラティブをサポートし、視覚的な混乱を引き起こさないようにし、すべての視聴者の理解を向上させるための良いビデオデザインの原則に従います。
3
Step 3
必要なアクセシビリティ機能を追加する
重要なアクセシビリティコンポーネントを統合することで、ビデオのリーチを拡大します。HeyGen内で正確な字幕/キャプションを生成し、聴覚障害者の視聴者に対応します。視覚コンテンツの音声説明を提供するために、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して追加のナレーションを生成することを検討し、ビデオをより包括的にします。
4
Step 4
包括的なコンテンツをエクスポートする
すべてのアクセシビリティ機能が統合されたら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最終ビデオを制作します。アクセシブルビデオの必要な基準を満たしていることを確認し、デジタルインクルージョンを促進し、可能な限り広い視聴者にコンテンツを提供します。

使用例

アクセシブルな医療教育を改善する

アクセシブルな医療教育を改善する

複雑な医療トピックを明確でアクセシブルなビデオコンテンツに簡素化し、すべての人に医療教育の理解と包括性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアクセシブルなビデオコンテンツを作成するのを助けますか？

HeyGenは、AIアバターや「自動キャプション」などの機能を提供することで、「アクセシブルビデオ」の作成プロセスを簡素化し、「障害を持つユーザー」のための「ビデオアクセシビリティ」を向上させます。

HeyGenはWeb Content Accessibility Guidelinesにどのように対応していますか？

HeyGenは「Web Content Accessibility Guidelines」(WCAG) 準拠をサポートし、「字幕」と「キャプション」生成を提供することで、話されたコンテンツの「トランスクリプト」を提供することができます。これにより、「アクセシブルな指導ビデオ」が包括的になります。

HeyGenのビデオはスクリーンリーダーや支援技術で理解できますか？

はい、HeyGenの強力なテキスト-ビデオ機能により、すべての話された対話が明確に表現され、「キャプション」と「トランスクリプト」として利用可能になり、「スクリーンリーダー」に対する「デジタルアクセシビリティ」の取り組みをより効果的にします。

HeyGenビデオに音声説明を統合するためにどのようなステップを踏むべきですか？

「ビデオアクセシビリティ」のために「音声説明」を効果的に統合するには、HeyGenユーザーは「事前制作」中にビデオスクリプトに詳細なナラティブ説明を直接組み込むことができます。これにより、「障害を持つユーザー」のためにすべての重要な視覚情報が伝えられます。