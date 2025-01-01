アクセシビリティコンプライアンスビデオを簡単に作成
アクセシビリティコンプライアンスビデオを効率的に作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、障害を持つすべてのユーザーに完全にアクセシブルなビデオにスクリプトを迅速に変換します。
コンテンツクリエイターやビデオ編集者向けに、主要なビデオアクセシビリティ機能を実際に実装するための90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオでは、キャプションと音声説明の効果的な使用を示す動的な画面録画の例を紹介し、プロフェッショナルで指導的なトーンを採用します。HeyGenの字幕/キャプション機能とAIアバターを活用して、ビデオアクセシビリティを向上させるための明確で実行可能なステップを提示します。
連邦機関や大企業の人事部門および法務部門を対象に、デジタルコンテンツに関するSection 508の要件の複雑さを説明する2分間のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。このビデオは、プロフェッショナルで企業的な美学を採用し、人間のようなHeyGen AIアバターによる明確で権威あるナレーションを提供し、さまざまなテンプレートとシーンを活用して、アクセシビリティコンプライアンスビデオの重要性を効果的に伝えます。
UXデザイナーや開発者向けに、アクセシビリティのためのプロアクティブなデザインとテストビデオの重要な役割を強調する45秒の意識向上ビデオを設計してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的で励みになる声を添えます。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して魅力的なビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアクセシビリティコンプライアンスビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、コンプライアンスに不可欠な機能を統合することで、アクセシブルなビデオの制作を支援します。私たちのプラットフォームは、重要なビデオアクセシビリティ基準を満たすために必要な要素の追加を簡素化し、より広い視聴者に対応するコンテンツを提供します。
HeyGenは、キャプションや説明的なトランスクリプトなど、WCAG 2.1レベルAAのコンプライアンス機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはWCAG 2.1レベルAAのコンプライアンスに必要な主要機能をサポートしています。クローズドキャプションを簡単に生成およびカスタマイズし、ビデオをアクセシブルにし、包括的な説明的トランスクリプトのためのテキストベースの同等物を利用できます。
HeyGenは視覚障害者向けにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を利用して、視覚障害者向けに詳細な音声説明をビデオに追加できます。これにより、障害を持つユーザーにとってのビデオアクセシビリティ体験が向上します。
HeyGenはデジタルビデオコンテンツのSection 508要件をどのように満たすのを支援しますか？
HeyGenは、アクセシビリティコンポーネントを統合したビデオの作成を可能にすることで、Section 508要件への対応を支援します。私たちのプラットフォームは、同期されたキャプションやその他のテキスト同等物の追加を可能にし、デジタルコンテンツのアクセシビリティに不可欠な要素を提供します。