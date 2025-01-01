インパクトを与えるアクセシビリティ啓発ビデオを作成
包括的でアクセシブルな動画コンテンツを簡単に作成。HeyGenでプロフェッショナルな音声を生成し、より広いリーチを実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者と企業トレーナーを対象に、学習教材をアクセシブルにする方法を説明する90秒の魅力的な指導ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを持ち、音声説明を組み込む利点と包括的なトランスクリプトを提供する利点を明確に説明する音声生成を使用してください。HeyGenがどのようにしてそのようなアクセシブルな指導ビデオの作成を効率化できるかを強調してください。
マーケティングチームとソーシャルメディアマネージャーを対象に、すべての視聴者にとって真にアクセシブルな動画コンテンツを作成することのポジティブな影響を紹介する45秒のインパクトのある啓発ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で包括的であり、HeyGenのAIアバターを通じて多様な表現をフィーチャーし、障害を持つ人々のためのユニバーサルデザインのメッセージを伝えてください。
UX/UIデザイナーとビデオプロデューサー向けに、適切な色のコントラストを確保し、スクリーンリーダーに最適化するなどの実用的なアクセシブルビデオデザインのヒントを詳述した2分間の包括的なチュートリアルを設計してください。ビデオはステップバイステップのサポートビジュアルスタイルを採用し、明確な例を示しながら、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してアクセシブルな基盤を簡単に構築する方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオがWCAGのビデオアクセシビリティ基準を満たすのを助けますか？
HeyGenは、スクリプトから正確な字幕とキャプションを自動生成することで、アクセシブルなビデオの作成を簡素化します。これはWCAG準拠にとって重要です。また、カスタマイズ可能なテンプレートは、デジタルアクセシビリティに重要な最適な色のコントラストとビデオデザインの原則を維持するのに役立ちます。
HeyGenはデジタルアクセシビリティを向上させるためにどのようなビデオキャプションとトランスクリプトのツールを提供していますか？
HeyGenは強力なビデオキャプション機能を提供し、テキストスクリプトを正確な字幕に自動変換してアクセシブルなビデオコンテンツを作成します。この機能はスクリーンリーダーを支援するだけでなく、トランスクリプトの簡単な生成を可能にし、視聴者を拡大します。
HeyGenはすべての視聴者にとって包括的でアクセシブルな指導ビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能により、明確な音声ナレーションと視覚的な明瞭さを備えた指導ビデオの制作が可能です。自動字幕を含めることで、HeyGenはコンテンツを包括的でアクセシブルにし、障害を持つ人々を含むより広い視聴者にリーチします。
HeyGenは効果的なビデオデザインでアクセシブルなビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、色のコントラストを管理し、明確なフォントを使用することができます。これらはアクセシブルなビデオコンテンツにとって重要な要素です。これらの機能により、ユーザーはビデオデザインのベストプラクティスを最初から実装し、読みやすさと視覚的な明瞭さを確保できます。