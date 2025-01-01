A/Bテスト動画を作成してエンゲージメントとコンバージョンを向上させる

最適化された動画テンプレートでスプリットテストを向上させ、エンゲージメントとコンバージョンを高めましょう。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに設計された30秒のダイナミックな動画で、迅速な実験の力を解き放ち、A/Bテスト用に複数の動画バージョンをカスタマイズする方法を示します。モダンでアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンが異なる要素のスプリットテストのために迅速な修正を可能にする方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
eコマースマネージャーやリードジェネレーションスペシャリストを対象に、コンバージョン率を最適化するための60秒の説得力のある動画を制作し、コールトゥアクション（CTA）のテストと最適化の影響に焦点を当てます。動画は情報提供と結果指向のビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたボイスオーバーを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してさまざまなCTAのA/Bテストの利点を明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
革新者やテクノロジーに精通したプロフェッショナル向けに、AI動画のA/Bテストのシンプルさを強調する40秒のスリークな動画を簡単に作成し、視聴者のエンゲージメントを向上させます。この動画は未来的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、最大限のエンゲージメントを得るために異なるAI生成コンテンツを作成し比較する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

A/Bテスト動画の作成方法

異なるバージョンを比較してエンゲージメントとコンバージョンを向上させ、より良い結果をもたらす動画キャンペーンを最適化します。

1
Step 1
ベース動画を作成する
テンプレートとシーンから適切なデザインを選択し、A/Bテストのコントロールとして機能する基本の動画バージョンを構築します。
2
Step 2
主要な変数をカスタマイズする
ベース動画を複製し、A/Bテスト用に特定の要素を調整します。異なるAIアバターやボイススタイルを試して、異なるバージョンを作成します。
3
Step 3
ターゲットメッセージを追加する
動画スクリプトやビジュアル要素に多様なコールトゥアクション（CTA）を統合します。スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、各テストバリアントでメッセージが明確で説得力のあるものになるようにします。
4
Step 4
エクスポートとレビュー
すべての動画バージョンを生成してダウンロードします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム用に動画バリアントを最適化し、展開と分析の準備をします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

最適化されたトレーニングと教育

多様なトレーニング動画フォーマットを開発し、A/Bテストを行って、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる最も効果的なアプローチを特定します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして動画のA/Bテストを効果的に行うのを助けてくれますか？

HeyGenは複数の動画バージョンを迅速に作成することで、包括的なA/Bテストを実施できるようにします。AIアバター、ボイススタイル、コールトゥアクション（CTA）などの要素を簡単にカスタマイズして、コンバージョンとエンゲージメントを向上させる動画コンテンツを最適化できます。

HeyGenのAI動画でスプリットテストするためにカスタマイズできる要素は何ですか？

HeyGenを使用すると、効果的なスプリットテストのためにさまざまな要素を完全にカスタマイズできます。異なるAIアバター、ボイススタイル、動画サムネイル、コールトゥアクション（CTA）を複数の動画バージョンで試して、視聴者に最も響くものを見つけましょう。

HeyGenはA/Bテスト用の異なる動画バージョンの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはA/Bテスト用に複数の動画バージョンを効率的に作成するために設計されています。AIアバター、ボイススタイル、背景、コールトゥアクションを異なるバージョンで簡単に変更して、動画のパフォーマンスを最適化できます。

なぜA/BテストAI動画を作成するためにHeyGenを使用するべきですか？

HeyGenは、迅速な反復と最適化を可能にするA/BテストAI動画を効率的に作成するための理想的なプラットフォームです。その強力な機能により、さまざまな動画コンポーネントを迅速に生成およびカスタマイズし、キャンペーンのコンバージョンとエンゲージメントを高める要因を発見するのに役立ちます。