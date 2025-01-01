簡単に3Dプリンティングトレーニング動画を作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、複雑なハウツーガイドを魅力的なレッスンに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「FDM vs レジン：初めての3Dプリンター選び」というタイトルの90秒間の比較動画を作成し、初めての3Dプリンター購入を検討している人々を対象にします。並列のビジュアル比較と、やや技術的でありながらアクセスしやすい音声スタイルを使用し、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なデモンストレーションを行います。
サンプルプロンプト2
「最初のレイヤーをマスターする」ことに焦点を当てた2分間の指導動画を制作し、印刷品質の問題に頻繁に直面する中級の3Dプリンティング愛好者を対象にします。ビジュアルスタイルは、プリンターベッドのクローズアップショットと一般的な問題のトラブルシューティングの詳細な説明を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションと事前にデザインされたテンプレート＆シーンを使用して明確さを高めます。
サンプルプロンプト3
新しい3Dプリンター所有者が印刷準備を理解するために必要な「スライスソフトウェアの基本」についての45秒間のクイックチップ動画をデザインします。この簡潔な動画は主に画面録画のビジュアルとステップバイステップの指導音声スタイルを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ配信を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

3Dプリンティングトレーニング動画の作成方法

AIを活用したビデオ作成ツールを利用して、ワークフローを効率化し、視聴者を教育する魅力的で情報豊富な3Dプリンティングチュートリアルを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトとAIプレゼンターを作成
3Dプリンティングレッスンの概要を作成します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターを選択して自然な声と魅力的なビジュアルで指示を提示します。これにより、初心者向けの一貫性のあるプロフェッショナルなガイドが確保されます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを組み込むことでトレーニング動画を強化します。統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、3Dモデル、プロセス、または機器の適切な画像やビデオクリップを見つけます。ブランドのブランディングコントロールを適用して、ロゴや色を含め、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
テンプレートを選択し、レイアウトを最適化
さまざまなテンプレート＆シーンから選択して、3Dプリンティングレッスンを効果的に構成し、視聴者を「ハウツー」ガイドやトラブルシューティングなどの複雑なトピックに導きます。レイアウトと構成を調整し、異なるプラットフォームに最適な視聴を確保するためにアスペクト比を簡単に調整します。
4
Step 4
アクセシビリティ機能を生成して追加
3Dプリンティングトレーニング動画が完成したら、最終出力を生成します。特に初心者向けガイドの場合、正確な字幕/キャプションを自動的に追加することで、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させ、指示がより広い視聴者に明確に理解されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なコンテンツを生成

複雑な3Dプリンティングの概念を消化しやすい洞察に変え、数分で魅力的なソーシャルメディアクリップを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenは3Dプリンティングトレーニング動画の作成をどのように支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を提供することで、3Dプリンティングトレーニング動画の作成プロセスを簡素化します。フィラメントの使用やスライサーソフトウェアなどの基本をカバーするコンテンツをスクリプト化し、一貫性のあるブランディング要素を組み込むことができます。

HeyGenは3Dプリンティング入門ガイドに適しているのはなぜですか？

HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ作成、ナレーション生成をサポートし、複雑なトピックを簡素化するためのさまざまなテンプレートを提供するため、3Dプリンティング入門ガイドに最適です。例えば、3Dプリントの最初のレイヤーの理解やFDMとレジンの3Dプリンティングの比較などです。

HeyGenは3Dプリンティングコンテンツの技術的な説明を強化できますか？

もちろんです。HeyGenは明確な字幕とキャプションを提供することで、スライス技術や一般的な3Dプリンターの問題のトラブルシューティングなどのトピックを視聴者が理解できるようにします。

HeyGenは3Dプリンティングビデオチュートリアルのプロフェッショナルなツールとして何が優れていますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロール、メディアライブラリ、ストックサポートを提供し、ビデオチュートリアルをプロフェッショナルにします。これにより、クリエイターは3Dプリンティングのプロのヒントや技術などの技術的な主題に集中でき、シームレスなビジュアルとサウンドを実現します。