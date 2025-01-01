DIYビデオのためのクラフトチュートリアルビデオジェネレーター

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、クラフトプロジェクトをプロフェッショナルなハウツーガイドに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エコ意識の高いDIY愛好家向けにデザインされた60秒のチュートリアルを想像してください。シンプルなガラス瓶をスタイリッシュな装飾品に変える方法を紹介し、アップサイクルのステップバイステップのチュートリアルを強調します。このビデオは、クリーンでミニマリストな美学を持ち、柔らかく落ち着いたインストゥルメンタル音楽を使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、プロセス全体のアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
ユニークでパーソナライズされたグリーティングカードを作成したい人々を対象とした、魅力的な30秒の指導ビデオを開発してください。クイッククラフトチュートリアルビデオジェネレーターとして機能します。ビジュアルパレットは暖かく招待的で、穏やかなアコースティック音楽と組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して、さまざまなデザインの可能性を示し、作成を加速させます。
サンプルプロンプト3
トレンディなマクラメコースターを作るための簡潔な50秒のガイドを制作してください。特に週末のファイバーアートプロジェクトやDIYビデオ作成に興味のある若い大人向けです。ビデオはモダンでフレッシュなルックを採用し、現代的なサウンドトラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ダイナミックで魅力的な方法で結び目の指示を効率的に提示します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

クラフトチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールとカスタマイズ可能なオプションを使用して、DIYアイデアを魅力的でプロフェッショナルな品質のクラフトチュートリアルビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
クラフトチュートリアルのスクリプトを入力することから始めます。AIビデオジェネレーターがテキストをダイナミックなビデオに変換し、ステップバイステップの指示の基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
ビデオテンプレートのライブラリから選択し、クラフトプロジェクトの各段階を視覚的に表現するためにシーンをカスタマイズします。背景やレイアウトを明確に調整します。
3
Step 3
ボイスオーバーとメディアを追加
ボイスオーバー生成を使用して、各ステップを明確に説明し、チュートリアルを強化します。プロセスを説明するために、メディアライブラリから関連する写真やビデオクリップを組み込みます。
4
Step 4
クラフトをエクスポートして共有
高解像度のビデオを生成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。完成したクラフトチュートリアルをソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有し、オーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステップバイステップの指示を強化

AIを活用したビデオを利用して、複雑なクラフト技術を明確で魅力的にし、学習者の理解と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはクラフトチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなクラフトチュートリアルビデオに変換することで、DIYビデオ作成を効率化します。私たちのプラットフォームは、高度なAIを活用した効率的なAIビデオジェネレーターとして機能し、複雑な編集スキルを必要とせずに、魅力的なステップバイステップのチュートリアルを簡単に制作できます。

HeyGenはどのようなツールを提供してステップバイステップのチュートリアルを魅力的にしますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、リアルなAIアバター、シームレスなボイスオーバー生成などの強力なツールを提供し、指導コンテンツを強化します。また、ビデオにテキストを簡単に追加し、ライブラリからメディアを組み込むことで、ステップバイステップのチュートリアルを際立たせることができます。

DIYビデオプロジェクトを異なるプラットフォーム向けにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、DIYビデオ作成のための広範なカスタマイズを可能にし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを含みます。ブランドコントロールを使用して、高解像度のビデオが一貫した外観を保ち、広範なソーシャルメディア共有を実現できます。

HeyGenのテキストビデオジェネレーターはクラフトビデオにどのように機能しますか？

HeyGenの強力なテキストビデオジェネレーターは、スクリプトを入力するだけで、完全なクラフトチュートリアルビデオをインテリジェントに生成します。これには、自動ボイスオーバー生成と字幕/キャプションの追加オプションが含まれており、ハウツーガイドのコンテンツ作成を非常に効率的にします。