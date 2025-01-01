小規模な法律事務所や法律コンテンツ制作者を対象に、複雑な裁判手続きを簡素化する方法を示す60秒のプロフェッショナルな説明動画を作成してください。動画は洗練されたクリーンなアニメーションビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの音声生成機能によって生成された自信に満ちた権威あるAIナレーションを使用し、AIアバターが裁判ケースの説明動画メーカーとして情報を明確に提示する方法を紹介します。

