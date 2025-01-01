コースビデオジェネレーター：魅力的なeラーニングを迅速に作成
プロフェッショナルなオンラインコースを簡単に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからの高度なテキストビデオでテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やコンテンツクリエーターを対象にした、45秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像してください。「AIビデオジェネレーター」の最先端の機能を紹介します。スムーズなトランジションを用いた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、多様な「AIアバター」のリアルな存在感を強調します。音声トラックは自信に満ちた明瞭な「ボイスオーバー生成」で、これらのアバターが従来の撮影なしで説得力のあるメッセージを届ける方法を強調します。
企業トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに設計された、30秒の簡潔な指導ビデオを制作し、効果的な「eラーニング開発」のための魅力的な「インタラクティブコース」の構築に焦点を当てます。ビジュアルアプローチは直接的で情報に富んだもので、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのビジュアル要素のシームレスな統合を示すスプリットスクリーン効果を使用します。親しみやすくプロフェッショナルなナレーションと自動生成された「字幕/キャプション」を組み合わせることで、視聴者のアクセスと保持を確保します。
オンラインコースクリエーターやコーチ向けに、複雑なアイデアを消化しやすいビデオレッスンに変えることで「コース作成」を効率化する方法を示す、90秒の包括的なガイドを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは教育的でわかりやすいもので、「複雑な概念の視覚化」のためのアニメーショングラフィックスを利用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を通じて生成されたナレーションは、明確で説明的なトーンを維持し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに適応可能です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはコース作成のためのAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAI機能を活用して、魅力的なコースビデオを簡単に生成することを可能にします。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと同期されたボイスオーバーを特徴とすることで、HeyGenは効果的なコースビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはeラーニングのオーサリングをどのように効率化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なプラットフォームを提供し、eラーニングのオーサリングを簡素化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して、魅力的なトレーニングビデオやインタラクティブコースを迅速にデザインし、コンテンツ制作を加速させます。
AI生成されたビデオコンテンツをブランドのアイデンティティでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、AI生成されたビデオを広範にカスタマイズすることを可能にし、ロゴや特定のカラースキームを組み込むためのブランディングコントロールを提供します。これにより、オンラインコースやトレーニングビデオが常にブランドの独自のアイデンティティを反映することが保証されます。
HeyGenはオンラインコースの多様な受講者をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、多言語での強力なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供することで、グローバルな受講者をサポートします。この機能により、オンラインコースが世界中の学習者にとってアクセスしやすく魅力的になり、ビデオのローカリゼーション作業を簡素化します。