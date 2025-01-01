魅力的な学習のためのAIコースユニットビデオメーカー

AIアバターで魅力的な学習体験を迅速に作成し、コースコンテンツを魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
EdTechの革新者やインストラクショナルデザイナーを引きつける45秒のデモンストレーションで、HeyGenがAIアバターを通じて学習体験を豊かにする様子を紹介します。この現代的で活気あるビデオは、鮮やかなビジュアルとエネルギッシュな背景音楽を伴い、学習者を魅了し、複雑な概念を効果的に伝えるインタラクティブな要素の力を示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスのオーナーやマーケティングチームが製品チュートリアルを開発するために、HeyGenを究極のオンラインコースビデオメーカーとして紹介する実用的な90秒のビデオを作成し、プロセスをステップバイステップで案内します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、さまざまな視聴者の理解を助けるために明確な字幕を付けます。
サンプルプロンプト3
開発者やITプロフェッショナル向けに、技術文書がどのようにプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換されるかを示す、洗練された技術志向の30秒スポットを紹介します。HeyGenの音声生成による洗練されたAIナレーションと最小限の背景音楽で、このプラットフォームのプロフェッショナルな環境での力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コースユニットビデオメーカーの仕組み

AIを活用したコースユニットビデオメーカーでカリキュラムを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、学習体験を向上させます。

1
Step 1
コースユニットを作成する
スクリプトを魅力的なビジュアルに変換するテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コースユニットのビデオコンテンツを簡単に生成し、個人のAIコースクリエイターとして機能します。
2
Step 2
プレゼンテーションスタイルを選ぶ
多様なAIアバターから選択してコンテンツを視覚的に提示し、オンラインコースビデオメーカーの多様性を活かしてビデオをカスタマイズします。
3
Step 3
インタラクティブ要素を追加する
柔軟なテンプレートとシーンを利用して、ビデオレッスンに魅力的なインタラクティブ要素を統合し、カスタムブランディングを適用します。
4
Step 4
多様な学習のためにエクスポートする
アスペクト比のリサイズと包括的なエクスポートオプションを使用して、最終的なコースビデオをあらゆるプラットフォームに最適化し、視聴者に魅力的な学習体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的な教育コンテンツを効率化

医療トピックのような複雑な主題を消化しやすいビデオユニットに簡素化し、高度な教育をよりアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコースユニットビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIコースクリエイターとして機能し、ユーザーがテキストスクリプトからプロフェッショナルなコースユニットビデオを簡単に作成できるようにします。その高度なテキスト-to-ビデオ機能により、魅力的なオンラインコースのコンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは既存の学習管理システムやプラットフォームと統合できますか？

HeyGenは、あらゆるビデオ学習プラットフォームを強化する堅牢なコース作成ソフトウェアとして設計されています。特定の統合は異なる場合がありますが、その柔軟な出力オプションにより、既存のオンラインコースやシステムに埋め込むための互換性が確保されており、API接続の可能性もあります。

HeyGenはインタラクティブな学習体験を作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターを利用し、正確な字幕を生成し、テンプレートから動的なシーンを構築することで、視聴者を魅了する学習体験をデザインする力を提供します。

HeyGenは教育コンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素でコースビデオをカスタマイズできます。これにより、オンラインコースビデオメーカーとしての出力がブランドアイデンティティに完全に一致します。