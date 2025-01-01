コースチュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成

スクリプトからAIを活用したテキストからビデオへの変換で、編集スキル不要で魅力的なコースビデオを簡単に作成。

サンプルプロンプト1
コンテンツ作成を簡素化したい教育者やトレーナー向けに、魅力的な45秒のビデオを制作します。この作品は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにして高品質な「チュートリアルビデオメーカー」コンテンツの迅速な制作を可能にし、自動字幕/キャプションで強化されるかを示します。魅力的で説明的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく明確なナレーションで複雑なテーマをわかりやすくします。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームはHeyGenを使って魅力的な製品チュートリアルを迅速に展開できます。これらのプロフェッショナルを対象にした30秒のダイナミックなビデオを作成し、スクリプトから直接ビデオに変換する効率性を強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、自信に満ちたエネルギッシュなナレーションで、HeyGenがメディアライブラリ/ストックサポートを使用して鮮やかな背景を提供することで、迅速な指導コンテンツのための究極の「AIビデオジェネレーター」として機能する様子を示します。
サンプルプロンプト3
インクルーシブ性を重視するコンテンツクリエイター向けに、60秒のデモンストレーションであなたの指導ビデオへの普遍的なアクセスを解放します。HeyGenがどのようにして字幕/キャプションを簡単に追加し、あらゆる「コースチュートリアルビデオジェネレーター」コンテンツをより広い視聴者に消費可能にするかを示します。ビジュアルスタイルは明確でミニマリストで、落ち着いた情報提供的なナレーションでサポートされ、AIアバターがこの「AIビデオ作成プラットフォーム」が学習とトレーニングにどのように役立つかを説明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コースチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

編集スキル不要で、AIを活用してコースコンテンツを魅力的なビデオチュートリアルに変換し、効果的な学習体験を提供します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
コース教材を貼り付けることで、AIビデオ作成プラットフォームが即座にテキストをビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
幅広いAIアバターから選択し、バーチャルプレゼンターとして学習コンテンツをより魅力的にします。
3
Step 3
字幕を生成する
チュートリアルビデオに正確な字幕/キャプションを自動的に追加し、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
コースをエクスポートする
編集スキル不要で、さまざまなアスペクト比で仕上げたコースチュートリアルビデオをエクスポートし、配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のための複雑な概念を簡素化

AIを使用して複雑なトピックを明確で理解しやすいコースチュートリアルに変換し、学習者が理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenは学習とトレーニングのための魅力的なコースコンテンツをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオ作成プラットフォームで、プロフェッショナルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な学習コンテンツを構築することができます。高品質な指導ビデオを制作するために、ビデオ編集スキルは必要ありません。

HeyGenを使用してスクリプトからAIビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換できます。書かれたコンテンツを入力し、AIアバターを選択するだけで、自然な音声のナレーション付きのビデオを制作します。理想的なチュートリアルビデオメーカーです。

HeyGenは国際的なリーチを持つコースチュートリアルビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なチュートリアルや教育コンテンツの作成を支援する優れたコースチュートリアルビデオジェネレーターです。自動字幕/キャプションを使用して学習を強化し、50以上の言語に対応してグローバルな視聴者にリーチできます。

HeyGenは私のビデオのクリエイティブなカスタマイズとブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIビデオ作成プラットフォームとして、ロゴや特定の色を統合してブランドアイデンティティに合わせることができる強力なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、視覚的に魅力的で視聴者を引きつけるビデオを作成し、魅力的な学習コンテンツを促進します。