コースシラバスビデオジェネレーター：魅力的な学習ビデオを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能で、コースコンテンツの作成を効率化し、学習のエンゲージメントを向上させましょう。
企業トレーナーを対象とした45秒のプロフェッショナルな指導ビデオを開発し、インタラクティブなトレーニングコースをクリーンなビジュアルとスムーズなトランジションで紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を明確かつ魅力的に提示し、退屈なコンテンツをダイナミックな教育体験に変え、AIコースクリエーターの力を示します。
K-12の教育者向けに、重要な更新情報やミニレッスンを迅速に共有できる明るくカラフルな30秒のアナウンスビデオを作成します。このコンテンツは、事前にデザインされたテンプレートを使用し、画面上の明確なテキストと心地よい背景音楽を活用して、HeyGenのテンプレートとシーンを利用し、広範なデザイン作業なしで魅力的な教育ビデオを作成します。
オンラインコース開発者向けに、複雑な概念を視覚的に説明する洗練された90秒の説明ビデオをデザインします。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、説得力のあるAIナレーションで学習体験を強化し、教育コンテンツを生き生きとさせ、魅力的なアニメーションで複雑な概念の視覚化を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバター、事前にデザインされたテンプレート、カスタムテキストとアニメーションを活用して、魅力的な教育ビデオを簡単に作成できます。このアプローチはビデオ制作を効率化し、さまざまなオンライン学習プラットフォームでの学習エンゲージメントを向上させます。
HeyGenは私のコースシラバスやスクリプトをビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは効果的なコースシラバスビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトやテキストを直接ダイナミックなビデオコンテンツに変換します。AIによるボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを備えたHeyGenは、教育ビデオコンテンツのエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。
HeyGenは教育ビデオコンテンツのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタムテキストとアニメーションの追加、ロゴや色などのブランディングコントロールの適用、包括的なメディアライブラリの利用など、教育ビデオコンテンツのための強力なカスタマイズオプションを提供します。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポート形式を利用して、さまざまなオンライン学習プラットフォームに対応できます。
HeyGenはAIを活用したトレーニングコースの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、事前にデザインされたビデオテンプレートとAIアバターを活用した直感的なAIビデオジェネレーターを提供することで、AIコースクリエーターとしての役割を簡素化します。この強力なツールは、さまざまなトレーニングコースのビデオ制作を効率化し、高品質で魅力的な教育ビデオを手軽に作成できるようにします。