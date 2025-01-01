コースプロモビデオメーカー：迅速に魅力的なビデオを作成

AIを活用したテキストからビデオへの生成で、コーススクリプトを簡単に高品質なプロモビデオに変換し、最大のインパクトを与えます。

オンライン教育者を対象にした魅力的な60秒のコースプロモーションビデオを制作し、複雑なスクリプトを魅力的なコンテンツに変える方法を紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックなオンスクリーングラフィックスを使用し、HeyGenの音声生成を活用した明瞭でプロフェッショナルなナレーションを加え、スクリプトからのテキストをビデオに変換する手軽さを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、プロモーションビデオの作成方法を説明する90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルはクリーンで情報豊かにし、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと完璧に同期した字幕/キャプションを組み合わせて、アクセシビリティとリーチを向上させます。
サンプルプロンプト2
起業家や新しいコンテンツクリエイターを対象にした活気ある30秒のビデオを作成し、ビデオ制作のスピードと簡単さを示します。明るい色とフレンドリーなAIアバターを用いたエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、テンプレートとシーンを使って簡単に始められ、編集経験がなくてもコンテンツをカスタマイズできることを強調します。
サンプルプロンプト3
複数のプラットフォームを管理するデジタルマーケター向けに、異なるソーシャルメディアチャンネルに最適化されたビデオコンテンツを作成する方法を詳述した包括的な2分間のチュートリアルをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて権威あるものにし、画面録画とダイナミックなカットを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を特に強調して、シームレスなマルチプラットフォーム展開を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コースプロモビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな品質とダイナミックなコンテンツで、数分で魅力的なコースプロモーションビデオを作成し、より多くの学生を引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
コースプロモーションに特化した多様な「ビデオテンプレート」ライブラリから選択します。コースのテーマに合ったシーンを選び、魅力的なビデオの作成を始めましょう。
2
Step 2
スクリプトを追加
コーススクリプトを貼り付けると、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能がそれを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。「ストックメディアライブラリ」から要素を統合してさらに強化しましょう。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
「字幕」を生成してアクセシビリティを高め、「アニメーションテキスト」を追加してコースの主な利点を強調することで、ビデオの魅力を高めます。メッセージが明確で魅力的であることを確認してください。
4
Step 4
プロモをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに最適化された「プロモーションビデオ」を作成します。高品質なコースプロモをすべてのチャンネルで共有し、より多くの学生を引き付けましょう。

使用例

魅力的なソーシャルメディアコースプロモを作成

ソーシャルメディアに特化した魅力的な短いビデオクリップを簡単にデザインし、コースを効果的に宣伝してトラフィックを促進します。

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI編集ツールと直感的なオンラインエディターを活用して、プロモーションビデオの作成を効率化します。ユーザーは簡単なテキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオに変換でき、従来のビデオ編集の複雑さを大幅に軽減します。ドラッグ＆ドロップエディターにより、要素の追加もさらに簡単になります。

HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングを使用したプロモーションビデオの作成を支援しますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを使用した魅力的なプロモーションビデオの作成を可能にし、エンゲージメントを高めます。ロゴや色のブランディングコントロールを使用してブランドアイデンティティを完全にカスタマイズでき、すべてのビデオがマーケティングキャンペーンに合致するようにします。また、クリエイティブプロセスを開始するためのビデオテンプレートも多数提供しています。

HeyGenは魅力的なナレーションと字幕を生成するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは高品質なナレーションを生成し、正確な字幕やキャプションを自動的に作成するための強力なAI編集ツールを提供しています。これにより、プロモーションコンテンツがアクセスしやすく、効果的になり、テキスト、音楽、ナレーションをシームレスに追加して洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenのテンプレートを使用してプロフェッショナルなプロモーションビデオをどれくらい早く作成できますか？

HeyGenの包括的なビデオテンプレートライブラリと強力なアイデアからビデオへのジェネレーターを組み合わせることで、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。これらを豊富なストックメディアライブラリと組み合わせることで、ユーザーは高品質なプロモーションビデオを効率的に、しばしば数分で作成できます。